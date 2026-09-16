Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin eylül ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın başkanlığında gerçekleşti. Yoğun meclis gündeminde Başkan Vekili Şahin Biba, toplu ulaşımda devrim niteliğinde bir dönüşümü duyurdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, toplu ulaşımda küresel etkenler kaynaklı maliyet artışları yaşandığını belirterek 'Girişimimizi başlattık. İlk etapta test olarak 3 elektrikli araç aldık. Yıl sonuna kadar 9 araç, gelecek yılın ilk yarısında da 55 elektrikli araç alacağız. Bütün otobüsleri elektrikliye çevireceğiz' dedi.

TERMİNAL HATLARI ELEKTRİKLİ OLACAK

Toplu ulaşımda küresel etkenler kaynaklı maliyet artışları yaşandığını hatırlatan Başkan Vekili Şahin Biba, ulaşım maliyetlerinin nasıl düşürüleceği üzerine çalıştıklarını ve çözüm üretecek adımlar attıklarını belirterek 'Ulaşım maliyetlerimizi düşürmek için biz, girişimimizi başlattık. İlk etapta test olarak 3 elektrikli araç aldık. Yıl sonuna kadar 9 araç, gelecek yılın ilk yarısında da 55 elektrikli araç alacağız. Terminal hatlarını tamamen elektrikliye dönüştüreceğiz. Biz bütün otobüsleri elektrikliye çevireceğiz' ifadelerini kullandı.

ŞAHİN BİBA: 'BİZ, ÇÖZÜM ARIYORUZ'

Elektrikli araç yatırımlarıyla toplu ulaşım maliyetlerinin üçte bir oranında azaltılacağını vurgulayan Başkan Vekili Biba, 'Üçte bir oranında maliyetler düştüğünde çok farklı bir noktaya geliriz. Bundan emin olabilirsiniz. Aynı zamanda kısa olan ulaşım ağlarımızı genişletmemiz lazım. Bununla ilgili de girişimlerimizi yapıyoruz. İnşallah bu yönetime ağları genişletmek nasip olacak. Bunu hep birlikte yapacağız. Vatandaşımız toplu ulaşımdan daha uygun hizmet alsın diye Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ'a her ay 330 milyon lira aktarıyor. Bu da yıllık 4 milyar lirayı geçen bir bütçeye denk geliyor. Elektrikli araç dönüşümüyle birlikte artık bu 4 milyarı yatırıma ayırabiliriz. Bunu yapmamız gerekiyor. Biz çözüm arıyoruz. Herkesin ulaşımı ucuz hale getirecek görüşlerine açığız' dedi.

'HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU'

Plan ve Bütçe-Ulaşım komisyonlarının bilet ücret tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili müşterek rapor hakkında açıklamada bulunan Başkan Vekili Şahin Biba, ocak ayında yüzde 15 zam yapıldığında yakıtın 52 lira olduğunu hatırlattı. Bugün ise yakıtın 96 liraya ulaştığını anlatan Başkan Vekili Biba, 'Bize gelen teklifte herkes elini taşın altına koydu. En hakkaniyetli zam oranı belirlendi. Zam yapmak kimsenin hoşuna gitmiyor. Ama ortada bir gerçek var. Ayrıca bu zam, her yıl ocak ve temmuzda yapılıyordu. Dikkat ederseniz bu kez temmuzda yapılmadı' değerlendirmesinde bulundu.

'5 YIL SONRA HERKES TEŞEKKÜR EDECEK'

Mecliste, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Nilüfer ilçesi Kayapa ve Kuruçeşme mahallelerinde belirlenen parsellerin 'Katı Atık Tesisleri Alanı' amaçlı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan askı itirazları ile ilgili raporu da görüşüldü. Yer seçimi konusundaki tartışmalara açıklık getiren Başkan Vekili Şahin Biba, önceki yönetimin söz konusu alanları 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na işlettiğini ve hızla Meclis'ten geçirmeye çalıştığını hatırlatarak imzalı resmî belgeleri kamuoyuyla paylaştı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu başkan ve üyelerinin rapor hakkında açıklamaları sonrası oylamaya geçildi ve rapor, oy çokluğuyla kabul edildi. Projenin önemine ve gerekliliğine vurgu yapan Başkan Vekili Şahin Biba, '5 yıl sonra herkes teşekkür edecek' dedi.