Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlık'ta yürüttüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Daha düzenli, güvenli ve huzurlu bir ortamda kabir ziyaretlerinin gerçekleştirebilmesi hedefiyle yapılan çalışmalar vatandaşların memnuniyetini kazandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlık'ta bir dizi yenileme çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mezarlık içindeki idari bina alanlarında kapsamlı düzenlemeler yaparken, malzeme depolarını da daha kullanışlı ve düzenli hale getirdi.

Önceki aylarda gerçekleştirilen boya çalışmaları ile birlikte demir korkulukların bakım ve onarımlarını tamamlayan ekipler, mezarlığın genel görünümünü ve fonksiyonelliğini önemli ölçüde artırdı.

ALTYAPI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla mazgal ve kanal temizliği titizlikle gerçekleştirildi. Altyapıdaki bu iyileştirmeler, su birikintilerini önleyerek mezarlığın daha sağlıklı bir ortam sunmasını sağladı.

KRİTİK NOKTALARA KAMERALAR YERLEŞTİRİLDİ

Vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla mezarlıkta kritik noktalara güvenlik kameraları yerleştirildi. Kurulan sistem sayesinde Asri Mezarlığın güvenliği 7/24 kesintisiz olarak sağlanacak.

DAHA DÜZENLİ VE MODERN BİR ORTAM

Yapılan çalışmalarla Asri Mezarlık, hem fiziki şartları hem de güvenlik altyapısıyla modern bir görünüme kavuştu. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, belirli programlar dahilinde bakım ve iyileştirme çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek.