Hizmet kalitesini artırmak ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen 'TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İkinci Gözetim Tetkiki' ile 'TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' birinci gözetim tetkikini başarıyla tamamladı.

MERSİN (İGFA) - Gerçekleştirilen tetkikler sonucunda, belediyede uygulanmakta olan kalite ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliği bir kez daha teyit edilmiş oldu.

Öte yandan vatandaş memnuniyetinin sistematik bir şekilde yönetilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ni de alarak yönetim sistemleri altyapısını daha da güçlendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemler; tanımlanmış süreçler doğrultusunda dokümante edilerek, kişilere bağlı olmayan, sürdürülebilir ve kurumsal bir yönetim yapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Büyükşehir; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla risk değerlendirmelerinin yapılmasını, çalışma ortamlarında gerekli önleyici tedbirlerin alınmasını ve personele yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirmektedir.

Gerçekleştirilen tetkikler kapsamında belediyede uygulanan yönetim sistemleri kapsamlı bir şekilde değerlendirilirken, süreçlerin etkinliği ve sürdürülebilirliği gözden geçirildi.

Yapılan incelemelerde, belediyenin yönetim sistemleri uygulamalarının güçlü yönleri ortaya konulurken, kurumsal gelişimi destekleyecek iyileştirme alanları da belirlendi.