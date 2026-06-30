Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelinin mesleki bilgi ve yetkinliklerini artırmaya yönelik kurum içi eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak, harcama birimlerinde görevli bütçe sorumlularına yönelik 'Performans Esaslı Program Bütçe Hazırlama Süreci' eğitimi verildi.

KOCAELİ (İGFA) - Hizmet kalitesini artırmak ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Bu doğrultuda düzenlenen harcama birimlerinde görevli bütçe sorumlularına yönelik 'Performans Esaslı Program Bütçe Hazırlama Süreci' eğitimi Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonunda gerçekleşti. Eğitime kurum içi personelin yanında ayrıca ilçe belediyelerinden ilgi personeller de katılım sağladı.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Şube Müdürü Murat Ustaoğlu tarafından gerçekleştirilen eğitim kapsamında, 2027 yılı bütçe çalışmalarına esas teşkil edecek olan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 2027-2029 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi ayrıntılı olarak ele alındı. Rehberde öne çıkan düzenlemeler ile bütçe hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken temel hususlar katılımcılarla paylaşıldı.

BÜTÇE CETVELLERİ UYGULAMALI OLARAK İZAH EDİLDİ

Eğitimde ayrıca harcama birimlerinin gider bütçe tekliflerini hazırlarken doldurmakla yükümlü oldukları bütçe cetvelleri örnek uygulamalar üzerinden açıklanarak, cetvellerin doğru ve etkin şekilde hazırlanmasına yönelik bilgilendirme yapıldı. Böylece bütçe hazırlama sürecinde uygulama birliğinin sağlanması ve olası hataların önüne geçilmesi amaçlandı.