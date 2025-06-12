İleri biyolojik arıtma yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de yüzde 100 ileri biyolojik arıtma yapan ilk şehir olmayı hedefliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreci yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İSU Genel Müdürlüğü’nün işlettiği 23 atık su arıtma tesisi, 2024 yılında 172,7 milyon metreküp atık suyu arıtarak doğaya deşarj etti. Büyükşehir başarılı altyapı çalışmalarıyla Marmara Denizi’nin korunmasına öncülük ederken, “Sıfır Kirlilik. Yüzde 100 Arıtma” ilkesiyle de sürdürülebilir bir çevre için önemli adımlar attı.

KOCAELİ, TEMİZ GELECEĞE BÜYÜKŞEHİR’LE YÜRÜYOR

İSU Genel Müdürlüğü’nün Kocaeli genelinde tam kapasiteyle çalışan arıtma tesisleri dikkat çekiyor. Hâlihazırda yüzde 100 biyolojik arıtma sağlayan Kocaeli, mevcut tesislerin yüzde 73’ünde ileri biyolojik arıtma teknolojilerini kullanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda tek bir hedefi var, o da Kocaeli’ni Türkiye’de yüzde 100 ileri biyolojik arıtma gerçekleştiren ilk Büyükşehir yapmak.

DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİYLE MARMARA’YA NEFES

İleri biyolojik arıtma tesisleri sayesinde yalnızca atık sular değil, Marmara Denizi’ni tehdit eden dip çamuru oluşumunun da önüne geçiliyor. Atık sularda yer alan azot ve fosfor gibi kirletici maddeler, ileri arıtma süreçlerinde etkili biçimde gideriliyor. Bu sayede denizlerdeki oksijen seviyesi korunurken, zamanla biriken ve ekosisteme zarar veren dip çamurunun oluşumu önemli ölçüde azaltılıyor. Büyükşehir Belediyesi bu alanda yürüttüğü temizlik ve önleyici yatırımlarla Marmara Denizi’nin kurtuluşuna katkı sunuyor.

GERİ KAZANIMLA KAYNAK SULARINA KATKI

2024 yılında arıtılan atık suyun 17 milyon metreküpü geri kazanım suyu olarak sanayi tesislerinde ve yeşil alanların sulanmasında kullanıldı. Bu uygulama ile içme suyu kaynakları üzerindeki baskı azaltılırken, çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım daha atılmış oldu.

KOCAELİ, DOĞAYLA BARIŞIK YATIRIMLARLA ÖNE ÇIKIYOR

Küresel iklim değişikliği ve Marmara Denizi’ni tehdit eden kirlilik sorunlarına karşı kararlı adımlar atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ileri biyolojik arıtma yatırımlarıyla atık sularda azot ve fosfor ayrımını mümkün kılıyor. Böylece yalnızca bugünü değil, geleceği de koruyan altyapı çözümleri üretiliyor.

101 BİN TON ATIK SU ÇAMURU BERTARAF EDİLDİ

Atık su arıtımı sürecinde ortaya çıkan 101 bin ton atık su çamuru da çevreye zarar vermeden bertaraf edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamlı çevre yönetimi anlayışıyla altyapı hizmetlerinde Türkiye’ye öncülük ediyor.