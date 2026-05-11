Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde okul güvenliği için iş birliği protokolü gündeme alınırken, 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'na yapılacak 63 metre uzunluğundaki Panoramik Gözlem Dönme Dolabı projesi tanıtıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2026 Yılı Mayıs Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'nci Birleşimi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Meclis'te Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 'Okul Güvenliğinin Artırılmasına Yönelik Güvenli Okullar Huzurlu Şehirler İş Birliği Protokolü' nü içeren madde meclis üyelerinin oy birliği ile ilgili komisyona sevk edildi. Planlanan protokol ile öğrencilerin huzur içerisinde eğitim görmelerinin sağlanması hedefleniyor.

İmzalanması planlanan protokol kapsamında konuşan GBB Başkan Vekili Halil Uğur, en son okullarda yaşanan olayları anımsatarak, Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarda yaptığı güvenli park sisteminin aynı şekilde proje paydaşlarıyla birlikte okullarda da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

KENTİN TURİSTİK CAZİBESİNİ ARTIRACAK YENİ PROJE: GAZİANTEP PANORAMİK GÖZLEM DÖNME DOLABI

Meclis'teki bir diğer gündem maddesine göre Gaziantep'in 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda 5 bin metrekare alan içerisinde 63 metre uzunluğunda Gaziantep Panoramik Gözlem Dönme Dolabı adını taşıyacak yeni bir proje hayata geçirilecek.

Bu bağlamda vatandaşlar, yüksekten 360 derecelik geniş açı ile (panoramik) kentin turistik manzarasını izleyebilecek.

Proje hakkında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, Gaziantep Panoramik Gözlem Dönme Dolabı Projesi'nin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesinin planlandığını belirterek, şunları söyledi:

'Dünyadaki benzer örnekleri inceledik. Avrupa'nın birçok başkentinde ve Uzak Doğu'da turist alan şehirlerde bu tür uygulamalar var. Londra'da yılda milyonlarca kişinin kullandığı benzer bir örnek bulunuyor. Macaristan, Çekya ve Uzak Doğu'daki örnekleri de arkadaşlarımız inceledi. Gaziantep'te yapılması planlanan dönme dolap, diğer örneklerden farklı olarak 63 metre yüksekliğinde olacak ve şehrin birçok noktasını görme imkanı sunacak.'

Projenin 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda hayata geçirilmesinin planlandığını söyleyen Uğur, '100. Yıl Parkı'nda önümüzdeki günlerde yenileme çalışmaları başlayacak. Parkın eski vali binasının arka tarafında kullanılmayan bir havuz alanı var. Projenin o zemine kurulmasını planlıyoruz. Burası 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın hemen yanında yer alıyor' diye konuştu.

'PROJE, VATANDAŞLARIMIZIN KOLAY ULAŞABİLECEĞİ BİR NOKTADA OLACAK'

Alan tercihinin ulaşım ve merkezi konum açısından yapıldığını belirten Uğur, 'Şehrin merkezi olması ve ulaşılabilirliği nedeniyle bu alanı tercih ediyoruz. Tramvay hattı var, ilerleyen süreçte metro durağının da bu bölgede olması planlanıyor. Vatandaşlarımızın kolay ulaşabileceği bir nokta olacak' dedi.

Proje kapsamında ağaç kesilmeyeceğini vurgulayan Uğur, 'Bir tane ağaç dahi kesilmeyecek. Çünkü kurulacak alanda ağaç yok. Cihazın kurulum noktası da çok küçük. Ayak basma yerlerine baktığımızda yaklaşık 600 ila bin metrekarelik bir alana oturacak' ifadelerini kullandı.

Uğur, projenin detaylarının komisyonlarda görüşüleceğini dile getirerek, 'Projenin etrafında sosyal donatıların da olması gerekecek. Arkadaşlarımız teknik çalışmalarını sürdürüyor. Yap-işlet-devret modeli, süresi ve teknik detayları hem Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hem de ilgili komisyonlarda ele alacağız. Projenin görsellerini de komisyon sürecinde paylaşacağız' diye konuştu.