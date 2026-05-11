Valilik açıklamasında, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ticari, taziye ve diğer geçiş taleplerinin ise Valilik bünyesindeki İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezi'ne yapılacak başvurular doğrultusunda değerlendirileceği bildirildi.

Yeni uygulama kapsamında; Türk vatandaşları, çifte vatandaşlığı bulunan Suriyeliler, Türkiye'de geçerli ikamet veya çalışma izni bulunan Suriyeliler pasaportlarıyla sınır kapısından giriş ve çıkış yapabilecek.

Açıklamada, Tel Abyad Gümrük Müdürlüğü'nün 22 Ocak 2026 tarihinde Suriye Arap Cumhuriyeti'ne devredilmesinin ardından bölgede normalleşme sürecinin hız kazandığı belirtilerek, İçişleri Bakanlığı talimatıyla 12 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren pasaportlu geçiş uygulamasının başlayacağı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 2014 yılında ticari ve sivil geçişlere kapatılan sınır kapısında, 2019'daki Barış Pınarı Harekâtı sonrası yalnızca kontrollü geçişlerin sürdürüldüğü hatırlatıldı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Valiliği, Suriye sınırında bulunan Akçakale Kara Hudut Kapısı'nda pasaportla giriş ve çıkış işlemlerinin yeniden başlatılacağını açıkladı.

