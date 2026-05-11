Şanlıurfa Valiliği, 2014 yılında sivil geçişlere kapatılan Akçakale Kara Hudut Kapısı'nda 12 Mayıs 2026 itibarıyla pasaportla giriş-çıkış işlemlerinin yeniden başlayacağını duyurdu.
ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Valiliği, Suriye sınırında bulunan Akçakale Kara Hudut Kapısı'nda pasaportla giriş ve çıkış işlemlerinin yeniden başlatılacağını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 2014 yılında ticari ve sivil geçişlere kapatılan sınır kapısında, 2019'daki Barış Pınarı Harekâtı sonrası yalnızca kontrollü geçişlerin sürdürüldüğü hatırlatıldı.
12 MAYIS'TA BAŞLAYACAK
Açıklamada, Tel Abyad Gümrük Müdürlüğü'nün 22 Ocak 2026 tarihinde Suriye Arap Cumhuriyeti'ne devredilmesinin ardından bölgede normalleşme sürecinin hız kazandığı belirtilerek, İçişleri Bakanlığı talimatıyla 12 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren pasaportlu geçiş uygulamasının başlayacağı ifade edildi.
KİMLER GEÇİŞ YAPABİLECEK?
Yeni uygulama kapsamında; Türk vatandaşları, çifte vatandaşlığı bulunan Suriyeliler, Türkiye'de geçerli ikamet veya çalışma izni bulunan Suriyeliler pasaportlarıyla sınır kapısından giriş ve çıkış yapabilecek.
Valilik açıklamasında, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin ticari, taziye ve diğer geçiş taleplerinin ise Valilik bünyesindeki İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezi'ne yapılacak başvurular doğrultusunda değerlendirileceği bildirildi.