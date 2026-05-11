Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürüten Erhan Çetinkaya, görevini Resmi Gazete kararıyla atanan Mehmet Arabacı'ya devretti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nda başkanlık görevinde değişim yaşandı. 30 Ocak 2022 tarihinden bu yana kurum başkanlığı görevini sürdüren Erhan Çetinkaya, görevini 9 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararıyla başkanlığa atanan Mehmet Arabacı'ya devretti.Kurumda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Çetinkaya, görev süresi boyunca yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vererek Mehmet Arabacı'ya yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Görevi devralan Mehmet Arabacı ise Erhan Çetinkaya'ya kuruma sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

Arabacı, TÜİK'in hedef ve vizyonu doğrultusunda çalışmaların yeni dönemde de azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Devir teslim töreni, çiçek takdimi ve iyi niyet mesajlarının ardından sona erdi.