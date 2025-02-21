Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 66 yaşındaki fil hastası Sultan Karaca’ya her türlü hava şartına rağmen 13 yıldır kesintisiz bir şekilde hasta nakil ambulansı hizmeti veriyorKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hastaneye gitme imkanı olmayanlar vatandaşlara mavi ambulanslar ile ulaşım desteği sunuyor. Hizmetten 13 yıldır yararlanan Sultan Teyze, bu örnek uygulama için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yandan sağlık alanında yatırımlarına devam ederken bir yandan da ihtiyacı olan hemşehrilerinin her daim yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren ‘Nakil Ambulans Hizmeti’ ile Kocaelililerin yanında olunuyor. Durumu stabil olan, herhangi acil bir müdahale gerektirmeyen, başka bir araçla hastaneye gitme imkanı bulunmayan vatandaşlara mavi ambulans ile ulaşım desteği sunuluyor.

HAVA ŞARTLARI ENGEL OLMUYOR

Mavi ambulanslar ile ihtiyaç sahiplerine her türlü hava koşulunda destek veriliyor. Yağmurlu ya da karlı havalarda dahi Büyükşehir’in bu önemli desteği kesilmiyor. Kocaeli Büyükşehir’in bu sosyal belediyecilik örneği hizmetinden faydalanan Başiskele Camidüzü köyünde ikamet eden 66 yaşındaki Sultan Karaca, uzun yıllardır fil hastalığı ile mücadele ediyor. Hastalığın ilerlemesi neticesinde yürüme yetisini kaybeden Sultan Teyze’ye, Büyükşehir 13 yıldır hasta nakil ambulansı hizmeti veriyor.

15 yıl önce fil hastalığı teşhisi konulan ve yürüme yetisini kaybeden Sultan Teyze, hastalığına iyi gelmesi ümidiyle şehir hayatından köye taşındı. Yaşamına Başiskele Camidüzü köyünde devam eden Sultan Teyze, hastaneye ulaşım konusunda zorluk yaşamaya başladı. Belirli aralıklarla hastaneye gitmesi gerektiğini ve bunu normal araçlarla gerçekleştiremediğini aktaran Sultan Karaca, Büyükşehir’in kendilerine bu konuda ambulans hizmeti verdiğini söyledi. Sultan Teyze, “Belirli aralıklarla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne gidiyorum. Ulaşımımı Büyükşehir sağlıyor. Bu hizmet için Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim” dedi.

Mavi Ambulans hizmetinden yararlanmak isteyen hastalar hastaneye gidecekleri günden en az 1 gün önce 153 numaralı Çağrı Merkezi’ni arayarak randevu oluşturabiliyor.