İzmir Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin çevre bilincine sahip öğrencileri için “Karbon Ayak İzi” ve “Kompost Yapım Atölyesi” konulu özel bir eğitim düzenledi. Atık Getirme Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde, bireysel karbon ayak izi ölçümü ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları üzerine interaktif çalışmalar yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatma Mesutgil, biyobozunur atıkların iklim değişikliğine etkisini anlatarak organik atıkların kompost üretimiyle geri dönüştürülebileceğini vurguladı. Atölyeye katılan öğrenciler, S.S. İzyaşam Kooperatif Başkanı Nevin Bağdatlı ve Zeytince - Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği temsilcilerinin desteğiyle Bokashi Kovaları kullanarak kompost üretim sürecini uygulamalı olarak deneyimledi.

Düşük karbonlu yaşam için kişisel planlar hazırlandı

Etkinlik kapsamında PSLifestyle Projesi aracılığıyla öğrenciler, barınma, ulaşım, gıda ve alışveriş gibi temel yaşam alanlarında karbon ayak izlerini hesapladı. Proje kapsamında öğrencilere, doğayla uyumlu ve düşük karbonlu bir yaşam için pratik öneriler sunuldu. Katılımcılar, kişisel sürdürülebilirlik planları oluşturarak doğa dostu alışkanlıklar kazanma yolunda önemli bir adım attı.

Başkan Eşki: “Gençlerin çevre mücadelesine katkı sunuyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, iklim değişikliği ile mücadelede gençlerin bilinçlendirilmesinin kritik önem taşıdığını belirterek,

"İklim krizi tüm insanlığı tehdit eden bir gerçek. Bu mücadelede, gençlerin bilinçli ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmasını sağlamak önceliklerimiz arasında. Karbon ayak izini azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve doğayla uyumlu yaşamak için bu tür eğitimleri yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Bornova, çevre dostu belediyecilik anlayışıyla öncü olmaya devam edecek" diye konuştu.