Kocaeli Büyükşehir’in millet bahçelerinde inşa ettiği yapılar, dünyanın en yaygın kullanılan yeşil bina sınıflandırma sistemi olan “LEED” sertifikasına layık görüldüKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir’in inşa ettiği yapılar çevre dostu projeleriyle Türkiye’ye örnek oluyor. Darıca ve Çayırova Millet Bahçelerindeki kütüphane binaları, restoran ve kafeler, çevreye duyarlı mühendislik yaklaşımı ve enerji tasarrufu çözümleri ile dünyanın en prestijli yeşil bina sertifikalarından olan LEED Gold Sertifikasına layık görüldü.

BİNALAR İLERİ TEKNOLOJİ İLE YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca ve Çayırova Millet Bahçesi’nde inşa ettiği kütüphane binaları, restoran ve kafeler; çevreye duyarlı tasarımı, ileri teknolojiye sahip akıllı uygulamalar konusundaki öncü yaklaşımı ve çevresel sürdürülebilirlik misyonu ile başarısını tescil ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesine, dünyanın en yaygın kullanılan yeşil bina sınıflandırma sistemi olan “LEED” sertifikası almaya hak kazanandı.

BÜYÜKŞEHİR BAŞARISINI TAÇLANDIRDI

Sürdürülebilir yapı kriterlerini başarıyla karşılayan Büyükşehir, proje sahiplerinin enerji verimliliği, su tasarrufu, iç mekan hava kalitesi, malzeme seçimi ve çevre dostu tasarım gibi birçok kriterde yüksek performans gösterdiğini kanıtlayarak, enerji ve çevre tasarımında başarılı çalışmalarını GOLD seviyesinde aldığı sertifika ile taçlandırdı.

ÇEVRE DOSTU YAPILAR

Gold Sertifikası, dünya çapında binaların çevresel sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması için kabul edilen en önemli standartlardan biri olarak biliniyor. Büyükşehir de doğa dostu yapıları ile bu sertifikayı almaya hak kazandı. Büyükşehir’in inşaat uygulamalarına verdiği önem, uluslararası ölçekte bir kez daha teyit edildi. LEED sertifikalı binalar yüzde 40’dan daha düşük karbondioksit salınımına, yüzde 40 daha az enerji ve yüzde 65 daha az su tüketimine sahip olurken, katı atıkta ise yüzde 95 oranında geri dönüşüm sağlanıyor.

GELECEK İÇİN GÜÇLÜ REFERANS NOKTASI

Darıca ve Çayırova’da yer alan “LEED Gold Sertifikalı” yeşil binalar, yüksek enerji ve su verimliliği, düşük işletme maliyetleri ve sürdürülebilir çevresel uygulamaları ile öne çıkıyor. Düşük karbon salımı, verimli kaynak kullanımı ve yenilikçi tasarım uygulamaları, binaların hem ekonomik hem de çevresel performansını optimize ediyor. Bu projeler, gelecekteki sürdürülebilir yapı uygulamaları için güçlü bir referans noktası oluşturuyor.