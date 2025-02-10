Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ve Gebze’de faaliyet gösteren Barınma ve Konaklama Merkezleri ile sokakta kalan evsizlere sıcak yuva imkânı sunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir, evsiz bir vatandaşın daha derdine derman oldu.KOCAELİ (İGFA) - Pek çok alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk projeleriyle de Türkiye'ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlara şefkat elini uzatmaya devam ediyor.

Başkan Doç.Dr.Tahir Büyükakın'ın “Kocaeli’nde kimse aç ve açıkta kalmayacak” talimatını hassasiyetle uygulayan Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Gebze’de gidecek yeri olmayan bir vatandaşa daha yardım elini uzattı.

153 Çağrı Merkezi’ne gelen konu üzerine harekete geçen ekipler, Gebze’de gidecek yeri olmadığını tespit ettiği evsiz vatandaşı ekip aracıyla İzmit Barınma ve Konaklama Merkezi’ne götürdü. Barınma ve gıda ihtiyacı karşılanan vatandaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

EVSİZ VATANDAŞLARI 153’E BİLDİRİN

Büyükşehir, Barınma ve Konaklama Merkezleri ile yılın 12 ayı vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Sosyal sorumluluk projesi ile evsiz ve kimsesizlere sıcak bir yuva sağlayan Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda vatandaşların 3 öğün yiyecek, giyecek ve temizlik gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Ekipler, kimsesiz ve gidecek yeri olmayan vatandaşlara rastlanılması halinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi’nin aranmasını istedi.