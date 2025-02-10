Ticaret Bakanlığı'nda 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştiren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon lira ceza uygulanmasına karar verdi. Yangın tüpleri ve malzemeleri sektörünün yanı sıra özel okullar ile zincir ve yerel marketlere kadar bir çok işletme kuruldan nasibini aldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2025 yılının ilk toplantısında aldığı kararlar neticesinde, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, özellikle Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası sonrasında e-ticaret platformları başta olmak üzere muhtelif satış kanallarında yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışlarına dair şikayetler üzerine harekete geçerek geniş çaplı incelemeler başlattı. Elektronik pazar yerlerinden bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak ivedi bilgi ve belge talebinde bulunarak, sahada da ticaret il müdürlüklerince gerekli denetimler yapılarak sürecin takibi sağlandı.

Yangın tüpleri ve malzemeleri sektörüne 7 milyon 696 bin 810 TL tutarında idari para cezası uygulanırken, Millî Eğitim Bakanlığı’nca gerçekleştirilen çalışmaların ardından özel öğretim kurumlarınca sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fahiş fiyat artışları, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun yetkisi dahilindeki incelemeler de sonuç buldu.

Yapılan incelemelerde haksız kazanç sağlayarak vatandaşları mağdur eden ilgili özel okul işleticisi firmalar hakkında 66 milyon 207 bin 800 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca tarifeye aykırı ekmek satışı yapan fırınlar ile fahiş fiyatla satış yapan kasaplar, perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve yerel zincir market ve diğer perakende işletmelere kadar geniş bir yelpazede yürütülen denetimler kapsamında, Kurul tarafından mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 52 milyon 824 bin 640 TL tutarında idari para cezası uygulandı.