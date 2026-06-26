Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yem Bitkisi Destekleme Projesi' kapsamında yüzde 75 hibeyle dağıttığı süt otu tohumu, üreticinin yüzünü güldürüyor. Süt otu hasadını tamamlayan İzmit Biberoğlu Mahalle Muhtarı ve üretici Ahmet Uzun, sağlanan katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

KOCAELİ (İGFA) - Sanayi, turizm, spor kenti unvanlarını güçlendirme yolunda emin adımlarla ilerleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye de destek vererek tarımı kalkındırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda yüzde 75 hibe ile çiftçiye verilen süt otu tohumunda memnuniyet hem tarladaki verime hem de çiftçinin yüzüne yansıyor.

'YEM MALİYETLERİ YÜZDE 80 DÜŞTÜ'

Geçimini keçi sütü üretiminden sağlayan İzmit Biberoğlu Mahalle Muhtarı ve üretici Ahmet Uzun, verilen desteklerin üretim maliyetlerine önemli katkı sunduğunu belirterek, 'Tarım destekleri sayesinde yüzde 80 daha uygun maliyetli ve kaliteli süt otuna kavuştuk. Koyunlarımız, keçilerimiz ve ineklerimiz bu yemi iştahla tüketiyor. Bu da hem et hem de süt veriminde artış sağlıyor' dedi.

'ÇİFTÇİ DOSTU BAŞKAN'

Süt otunun hayvancılık yapan üreticiler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Uzun, 'Sağlanan desteklerle kaliteli ürün elde ettik. Maliyetlerimiz düştü, bu da üretimimize ve bütçemize olumlu yansıdı. Çiftçinin yanında olan Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sahada aktif rol aldığını belirten Ahmet Uzun, 'İlgili ekipler bizlerle sürekli iletişim halinde. Sahaya gelerek ihtiyaçlarımızı soruyor, çözüm üretiyorlar. Bu ilgi bizleri daha fazla üretmeye teşvik ediyor' diye konuştu.

Hasat sürecinde kullanılan balya makinelerinin önemli kolaylık sağladığını ifade eden Uzun, 'Eskiden daha fazla zaman ve emek harcıyorduk. Desteklerle sağlanan makineler sayesinde otlarımızı kısa sürede balyalayabiliyoruz. Bu da iş gücünden tasarruf etmemizi sağlıyor' dedi. Tarımsal desteklerin sürmesinin önemine dikkat çeken Uzun, 'Tohum ve ekipman destekleri sayesinde üretmeye devam ediyoruz. Bu katkılar hem motivasyonumuzu artırıyor hem de tarıma olan ilgimizi güçlendiriyor. Desteklerin devam etmesini istiyoruz' diye konuştu.