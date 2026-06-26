Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, 'Suç örgütlerine karşı tavizsiz mücadelemiz sürecek' mesajını verdi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye genelinde yürütülen geniş çaplı operasyonların bilançosunu paylaştı. Bakan Gürlek, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç örgütlerine karşı kararlı mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre, hafta başında 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen 'Organize Suç Örgütleri ile Mücadele' konulu genelgenin ardından bu sabah ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Toplam 48 operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Operasyonlar kapsamında, 31 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 24 ilde Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi kapsamında düzenlenen 35 operasyonda 711 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi.

Ayrıca 10 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 10 ilde düzenlenen 13 operasyonda ise örgütlü suç kapsamında olmayan benzer suçlardan 130 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Bakan Gürlek, devletin suç örgütlerine karşı mücadelesinin kararlılıkla süreceğini belirterek, şehirlerin huzurunu bozmaya, gençleri suça sürüklemeye ve esnafı tehdit eden yapılara asla izin verilmeyeceğini ifade etti. Operasyonlarda görev alan Cumhuriyet başsavcılıklarına, savcılara, emniyet ve jandarma teşkilatına teşekkür eden Bakan Gürlek, kamu düzeni ve vatandaşların güvenliği konusunda tavizsiz mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; milletimizin huzurunu, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini, esnafımızın emeğini ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



18 Haziran 2026 tarihli Millî Güvenlik Kurulu: — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 26, 2026