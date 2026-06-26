Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden kara para aklama ile vergi kaçakçılığı yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İlk etapta 37 şüpheli yakalandı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerinden kara para aklama ve vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık koordinesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik takip çalışmaları sonucunda organize suç örgütünün faaliyetleri deşifre edildi.

Soruşturma kapsamında 26 Haziran 2026 tarihinde Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alınırken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.