Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Andican'da düzenlenen '2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican' etkinliklerine onur konuğu olarak katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanı kapsamında uluslararası platformda temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Özbekistan Kültür Bakanlığı'nın daveti üzerine '2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Andican' programına katılarak Kayseri'yi uluslararası düzeyde temsil etti.

Türk dünyasının kültürel birlikteliğini güçlendirmeyi amaçlayan organizasyonda, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve 80 ülkeden gelen kültür temsilcileri bir araya geldi. Kayseri heyeti, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak şehrin kültürel birikimini ve uluslararası vizyonunu etkinlik kapsamında tanıtma fırsatı buldu.

Başkan Büyükkılıç, Türk dünyasının ortak tarih, kültür ve medeniyet değerleri etrafında buluşmasının önemine dikkat çekerek, '2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını taşıyacak olan Kayseri'mizin bu önemli organizasyonda temsil edilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Türk dünyasının farklı coğrafyalardan gelen temsilcileriyle bir araya gelerek kültürel iş birliğini geliştirme noktasında verimli görüşmeler gerçekleştirdik' değerlendirmesinde bulundu.

Andican'da gerçekleştirilen programın, Türk dünyası arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine katkı sunduğunu belirten Büyükkılıç, ev sahipliğinden dolayı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başta olmak üzere organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri'nin, 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak üstleneceği misyonun önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, şehrin tarihi, kültürel ve medeniyet mirasını Türk dünyasıyla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti. Büyükkılıç, bu tür uluslararası buluşmaların ülkeler arasındaki dostluk ve gönül köprülerini daha da güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Kayseri, 2027'de Türk Dünyası Kültür Başkenti Ünvanını Taşıyacak

Türk dünyasının kültürel iş birliğini geliştirmek ve ortak medeniyet mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla faaliyet gösteren Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 1993 yılında Kazakistan'ın Almatı kentinde kuruldu. Türk dili konuşan topluluklar arasında kültürel bağları güçlendiren ve bu ortak mirası uluslararası alanda tanıtan TÜRKSOY, yürüttüğü çalışmalar nedeniyle sıklıkla 'Türk Dünyası'nın UNESCO'su' olarak nitelendiriliyor.

TÜRKSOY tarafından 2012 yılından bu yana sürdürülen 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' programı kapsamında, her yıl Türk dünyasının kültürel değerlerini öne çıkaracak bir şehir belirleniyor. Türkiye'den daha önce Eskişehir (2013), Kastamonu (2018) ve Bursa (2022) bu ünvana layık görülürken, 2027 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Kayseri seçildi.

Bu kapsamda Kayseri, 2027 yılı boyunca Türk dünyasının kültür, sanat, tarih ve medeniyet birikimini yansıtan çok sayıda uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacak; şehir, Türk coğrafyasından gelecek sanatçıları, akademisyenleri, kültür insanlarını ve ziyaretçileri ağırlayarak önemli bir kültür ve buluşma merkezi konumuna yükselecek.