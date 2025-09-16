Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın 2025–2026 eğitim öğretim dönemi yetenek sınavları, hafta sonu İzmit ve Gebze’de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Sanatın farklı dallarında eğitim almak isteyen 2 bin 983 aday, yeteneklerini sergileyerek konservatuvar ailesine katılmak için ter döktü.

33 SANAT BRANŞINDA YOĞUN İLGİ

Konservatuvarın 7 bölüm ve 33 sanat dalında düzenlediği sınavlar, 5 ile 55 yaş arası adaylardan büyük ilgi gördü. Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Sahne Sanatları bölümlerinde yapılan sınavlar, İzmit ve Gebze’de farklı merkezlerde gerçekleştirildi.

4 YENİ BRANŞLA EĞİTİM YELPAZESİ GENİŞLEDİ

Bu yıl konservatuvara Trompet, Karadeniz Kemençesi, Bas Gitar ve Halk Dansları branşları eklendi. Böylece toplam branş sayısı 33’e yükseldi. Yeni branşların sınavları da hafta sonu yapılan programda yer aldı.

25 KOMİSYON, AKADEMİK KADRO

Sınavlar için 25 ayrı komisyon kuruldu. Komisyonlarda konservatuvar eğitmenlerinin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden akademisyenler ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi görev aldı.

SINAV KRİTERLERİ VE DEĞERLENDİRME

Müzik branşlarında duyum yeteneği, bale ve halk oyunlarında fiziksel uygunluk ve müzikal duruş, güzel sanatlarda kompozisyon aktarımı, geleneksel sanatlarda ise objelerin kara kalemle çizimi gibi kriterler değerlendirildi.

SONUÇLAR 18 EYLÜL’DE AÇIKLANACAK

Yetenek sınavlarının sonuçları 18 Eylül Perşembe günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinden duyurulacak. Başarılı adaylar, kazandıkları sanat dalına göre 2 ila 4 yıl arasında eğitim alma hakkı kazanacak.

YENİ DÖNEM 29 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Konservatuvarda yeni eğitim dönemi 29 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Eğitim verilen branşlar arasında ses eğitimi, piyano, keman, bağlama, resim, ebru, bale ve daha birçok sanat dalı yer alıyor.