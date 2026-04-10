Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak 'Akvaryum Projesi'nde' geri sayım başladı. Türkiye'de ilk olacak tatlı su altı tüneli deneyimi Avustralya'dan Asya'ya, Avrupa'dan Güney Amerika'ya uzanan 30 farklı akvaryum temalarıyla ziyaretçilere eşsiz bir gezi yaşatacak.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'de bir ilk olacak tatlı su tüneli ve zengin canlı çeşitliliğine sahip 'Akvaryum Projesi', Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi'nde hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Kıtaları Kocaeli'ye taşıyacak projede akvaryum dekorasyonları tamamlandı. Sızdırmazlık testlerinin titizlikle yürütülerek tamamlandığı akvaryumlarda balıkların transferi için tanklara kontrollü su dolumu başlatılıyor.

BALIKLARIN TRANSFER AŞAMASINA GELİNDİ

Farklı kıtalara özgü temalarla tasarlanan projede 70'in üzerinde balık ve su altı canlısı çeşidi ziyaretçilerle buluşturulacak. Akvaryumlarda hem balıkların biyolojik döngüsünü başlatmak hem de su kalitesini güvence altına almak amacıyla şebeke suyundan numuneler alınarak geçekleştirilen titiz analizler uzman ekipler tarafından büyük bir özenle yürütüldü. Hazır durumdaki tanklara kontrollü su dolumunun başlatıldığı çalışmalarda son olarak balıkların transfer aşamasına gelindi.

Teknik altyapı tarafında ise çalışmalar titizlikle yürütülürken, çiller sistemi ve rooftop sistemleri de devreye alınarak kapsamlı testler gerçekleştiriliyor. Tüm mühendislik disiplinleri çerçevesinde tasarlanan akvaryumlarda sıcaklık, ısı, basınç, pH seviyesi ve su seviyesi gibi kritik parametreler, gelişmiş PLC kontrol sistemleri aracılığıyla kesintisiz olarak izlenecek. Bu sayede hem canlıların sağlığı güvence altına alınacak hem de tesisin operasyonel verimliliği maksimum seviyede sağlanmış olacak.

AKVARYUMDA DENEYİMİ HATIRALAR İLE ÖLÜMSÜZLEŞECEK

Ziyaretçiler için tesis içerisinde çeşitli deneyim alanları hazırlanıyor. Giriş bölümünde kurulacak özel fotoğraf çekim alanında misafirler hatıra fotoğrafları çektirebilecek ve dilerlerse çıkışta bu fotoğrafları baskı olarak alabilecek. Ayrıca akvaryuma özel hediyelik ürünlerin satışa sunulacağı bir mağaza yer alacak. Tesis içinde keyifli bir mola imkânı sunacak alanda ise şehrin sevilen markalarından Taze Kruvasan & Kahve hizmet verecek.

KITALARI TEK BİR ÇATI ALTINDA KEŞFEDİLECEK

Kocaeli Akvaryumu, Türkiye'de bir ilk olarak tatlı su tüneline ev sahipliği yapacak ve tuzlu su ile tatlı su canlılarını aynı çatı altında sergileyerek ziyaretçilere eşsiz bir su altı deneyimi yaşatacak. Bu kapsamda farklı kıtalara özgü temalarla tasarlanan toplam 30 akvaryumda 70'in üzerinde balık ve su altı canlısı ziyaretçilerle buluşacak. Çocuklar ve yetişkinler, profesyonel dalgıçların titizlikle sürdüreceği bakım ve gözlem çalışmaları eşliğinde bu zengin ekosistemi yakından keşfetme imkânı bulacak. Akvaryum, Avustralya'dan Asya'ya, Avrupa'dan Güney Amerika'ya uzanan temalarıyla ziyaretçilere adeta bir dünya turu yaşatan eğitici ve görsel bir deneyim sunacak.