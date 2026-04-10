2026 uygulamaları doğrultusunda yürütülen Örnek Köy Projesi kapsamında, Sarıcakaya ilçesine bağlı İğdir Mahallesi'nde üreticilere toplam 600 adet dut fidanı desteği sağlandı. Desteklerden memnuniyet duyduklarını ifade eden üreticiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.

Çalışmalar kapsamında 2025 yılı içerisinde köklendirme süreci tamamlanan dut çelikleri toprakla buluşturuldu. Bir yıllık yetiştirme sürecinin ardından fidan haline gelen bitkiler, 2026 yılı itibarıyla üreticilere dağıtıma hazır hale getirildi.

Üretilen dut fidanları, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda talepte bulunan üreticilere planlı ve kontrollü şekilde dağıtılıyor. Bu uygulamayla kırsal üretim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Koza Birlik ile yürütülen iş birliği protokolü çerçevesinde dut fidanı üretimine yönelik entegre faaliyetler sürdürülüyor. Bu kapsamda temin edilen dut çelikleri, belediyeye ait çelik köklendirme tesislerinde köklendirme işlemine tabi tutuluyor. Köklenme sürecini tamamlayan çelikler toprakla buluşturularak fidan üretimi gerçekleştiriliyor.

Eskişehir'de kırsal kalkınmayı destekleyen projelerini sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ipekböcekçiliğinin yeniden yaygınlaştırılması amacıyla dut fidanı üretim çalışmalarına devam ederken, alternatif tarımsal üretim modellerinin geliştirilmesi ve üretici gelirlerinin artırılması hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli adımlar atıyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Dut fidanı üretimi ve dağıtımıyla hem üretici gelirlerini artırmayı hem de ipekböcekçiliğini yeniden canlandırmayı hedefleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sarıcakaya İğdir Mahallesi'nde üreticilere 600 adet dut fidanı dağıttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyen projelerine bir yenisini ekledi.

