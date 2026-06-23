Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik eğitim ve gelişim projelerinden biri olan Akademi Lise Yaz Okulu için başvurular devam ediyor. Öğrencilerin yaz tatilini öğrenerek, üreterek ve eğlenerek değerlendirmesini amaçlayan programda son başvuru tarihi 30 Haziran olarak açıklandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Liseler tarafından düzenlenen yaz okulu programı; 9, 10, 11 ve 12'inci sınıfa geçen öğrenciler ile 21 yaş altı mezun gençlere yönelik hazırlandı. Beş hafta sürecek programda öğrenciler hem akademik anlamda desteklenecek hem de sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle gelişim fırsatı bulacak.

Program kapsamında özellikle 11 ve 12'inci sınıf öğrencilerine yönelik bilgi destek dersleri gerçekleştirilecek. Matematik, Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Değer Eğitimi alanlarında verilecek eğitimlerle öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemine daha hazırlıklı başlamaları ve üniversite sınavı sürecinde desteklenmeleri hedefleniyor.

Akademi Lise Yaz Okulu, öğrencilerin ilgi duydukları alanları keşfetmelerine olanak sağlayacak çok sayıda atölyeyi de bünyesinde barındırıyor. Değer eğitimi, edebiyat, tarih, coğrafya, fen bilimleri, bilişim, sanat ve rehberlik alanlarında düzenlenecek atölyeler sayesinde gençler yeni beceriler kazanırken farklı deneyimler de elde edecek.

HEM ÖĞRENECEKLER HEM ÜRETECEKLER

Yaz okulunda 3D tasarım ve mobil uygulamadan geleneksel sanatlara kadar gençlere hitap eden birçok atölye olacak. Münazara, medya okuryazarlığı, psikoloji ve zihin-beyin çalışmaları gibi içeriklerin de yer aldığı programda öğrenciler; mum ve sabun yapımı, taş boyama, tabak ve bardak boyama, ahşap anahtarlık tasarımı, doğal peeling üretimi ve makrome anahtarlık yapımı gibi uygulamalı workshop etkinlikleriyle hem öğrenecek hem de üretecek.

Akademi Lise Yaz Okulu yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı kalmayacak. Program boyunca doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, yüzme etkinlikleri, fitness çalışmaları, tematik doğa kampları, il dışı geziler, piknik organizasyonları ve spor turnuvaları düzenlenecek. Böylece öğrenciler yaz tatilini hem eğlenerek hem de kendilerini geliştirerek geçirme fırsatı yakalayacak.