Bursa'da Mustafakemalpaşa Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu 5/F sınıfı öğrencisi Zeren Şahin, 'Zeren'in Dünyası' adlı kitabı için okulda söyleşi ve imza günü düzenledi. Genç yazar, yazarlık serüvenini arkadaşlarıyla paylaşarak büyük ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu, genç bir yazarın başarı hikâyesine ev sahipliği yaptı. Okulun 5/F sınıfı öğrencisi Zeren Şahin, kaleme aldığı 'Zeren'in Dünyası' adlı kitabı dolayısıyla düzenlenen söyleşi ve imza gününde arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte yazarlık serüvenini anlatan genç yazar, kitabının ortaya çıkış sürecini, hayal dünyasını ve yazmaya olan ilgisini öğrencilerle paylaştı.

Genç yaşta yazdığı kitapla dikkat çeken Zeren Şahin, azmi ve üretkenliğiyle arkadaşlarına örnek oldu.

Kendi yaş grubundaki öğrencilere ilham veren Zeren Şahin, merak edilen soruları samimiyetle yanıtladı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği programda, yazmanın kendisi için bir tutku olduğunu belirten Şahin, kitap yazma sürecinde yaşadığı deneyimleri anlattı. Söyleşi sonrasında düzenlenen imza gününde genç yazar, kitabını arkadaşları için imzaladı.

Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu yönetimi ve öğretmenleri, Zeren Şahin'in elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını ifade ederek, genç yazarı tebrik etti.

Etkinliğe katılan tarihçi-yazar Abdullah Şahin ise, genç yazarın babası olarak organizasyonda emeği geçen okul yönetimine ve imza gününün düzenlenmesinde katkı sağlayan Türkçe öğretmeni Barış Yılmaz'a teşekkür etti.