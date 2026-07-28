ÇEKÜL Vakfı, kurucusu Prof. Dr. Metin Sözen'in aramızdan ayrılışının birinci yılında, onun doğa ve kültür öncelikli koruma anlayışını geleceğe taşıyacak yeni bir adım atıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - 3 Ağustos'ta Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde düzenlenecek Metin Sözen Günü'nde, ortak akıl, yerel işbirliği ve disiplinlerarası üretim ilkeleri üzerine kurulan Metin Sözen Okulu kamuoyuna tanıtılacak.

ÇEKÜL Vakfı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Metin Sözen Günü, yaşamını Anadolu'nun kültürel ve doğal mirasını anlamaya, belgelemeye ve korumaya adamış; kentleri, havzaları, çarşıları ve yaşam kültürüyle birlikte aynı bütünün parçaları olarak ele alarak Türkiye'de koruma anlayışına yeni bir bakış kazandırmış Prof. Dr. Metin Sözen'in mirasını birlikte düşünmek ve geleceğe taşımak amacıyla yola çıkan Metin Sözen Okulu'nun ilk adımı.

Metin Sözen Günü, kültürel ve doğal mirasın korunmasına ilişkin bir değerlendirme platformu olmanın ötesinde; yerel yönetimler, akademi, sivil toplum ve gençleri ortak düşünce zemininde buluşturacak kalıcı bir öncülük hareketinin başlangıcını simgeliyor.

'Kavramdan Uygulamaya, Kentten Geleceğe' temasıyla düzenlenecek program boyunca Metin Sözen'in koruma yaklaşımını şekillendiren temel kavramlar, kültür odaklı kalkınma modeli ve yerel yönetimlerle geliştirdiği işbirlikleri farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla ele alınacak.

Koruma kültürü için yeni bir ortak düşünme platformu

ÇEKÜL Vakfı'nın 35 yıllık bilgi birikimi ve saha deneyiminden doğan Metin Sözen Okulu; doğa ve kültür öncelikli koruma anlayışını yeni nesillerle buluşturacak, disiplinler arası diyaloğu güçlendirecek ve yerelden öğrenen bir koruma kültürünü yaygınlaştıracak kalıcı bir ortak düşünme platformu olarak tasarlandı.

Birbirini tamamlayan üç programdan oluşan yapı; gençlere yönelik ÇEKÜL Çemberleri, araştırmacılar ve profesyoneller için hazırlanan ÇEKÜL Yaşayan Miras ve Etki Programı ile belediyeler ve kamu kurumlarına yönelik geliştirilen ÇEKÜL Yerel Etki ve Öncülük Programı'ndan oluşuyor.

İlk uygulama Gaziantep'te başlayacak

Metin Sözen Günü programının kapanışında Metin Sözen Okulu'nun eğitim modeli kamuoyuyla paylaşılacak ve Gaziantep'te Ekim 2026'da başlayacak ÇEKÜLYerel Etki ve Öncülük Programı İçin Niyet ve İşbirliği Beyanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen imzalayacak. İşbirliği beyanıyla, Gaziantep'te başlayacak modelin farklı kentlere yaygınlaştırılması ve Türkiye genelinde koruma kültürünü güçlendirecek kalıcı bir işbirliği ağının oluşturulması hedefleniyor.