İzmir Efes Selçuk Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki can dostlarına anlamlı bir destek, Helga'nın Efesli Kıtmir Hayvansever Grubu'ndan geldi. Gönüllü hayvanseverlerden oluşan grup, barınakta kullanılmak üzere ultrason cihazı bağışladı.

KAYSERİ (İGFA) - Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek, doğayı korumak ve sahiplendirme çalışmalarına destek olmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Helga'nın Efesli Kıtmir Hayvansever Grubu'nun bağışladığı ultrason cihazı, barınaktaki can dostlarının sağlık hizmetlerine daha hızlı bir şekilde ulaşmasına katkı sağlayacak. Cihaz sayesinde gebelik takipleri yapılabilecek, sağlık durumları detaylı olarak değerlendirilebilecek ve olası rahatsızlıkların erken teşhisi mümkün olacak. Aynı zamanda veteriner hekimlerin teşhis ve tedavi süreçlerindeki çalışmalarına da önemli ölçüde destek sunacak.

Efes Selçuk Belediyesi yetkilileri, can dostlarının yaşam kalitesini artıracak bu anlamlı destek dolayısıyla Helga'nın Efesli Kıtmir Hayvansever Grubu'na teşekkür ederek, gönüllü dayanışmasının sokak hayvanlarının yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Dayanışmayla can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Helga'nın Efesli Kıtmir Hayvansever Grubu Başkanı Hülya Malhatun, grubun yaklaşık bir buçuk yıl önce gönüllü hayvanseverlerin bir araya gelmesiyle kurulduğunu belirterek; 'Amacımız, doğanın tahribine ve can dostlarımızın ihmal edilmesine karşı birlikte hareket edebilmek. Bu doğrultuda hem belediyelerimiz hem de hayvanseverlerle dayanışma içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Belediye barınağında can dostlarımız için özveriyle çalışan ekiplerin çalışmalarını kolaylaştıracağına inandığımız ultrason cihazını barınağımıza kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dayanışmayla can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Helga'nın Efesli Kıtmir Hayvansever Grubu'nun desteğiyle hayvan barınağına kazandırılan ultrason cihazı, can dostlarının daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesine katkı sağlayacak. Gönüllülük ve dayanışma ruhuyla gerçekleştirilen bu bağış, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumaya yönelik çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.