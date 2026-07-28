Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Bir Tır Mutluluk' mobil etkinlik serisiyle 28 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında ilçeleri ziyaret edecek. Animasyon ve film gösterileri, sürpriz etkinlikler ile birbirinden renkli ikramların yer alacağı programlarda çocuklar ve aileler yaz akşamlarını eğlenceyle geçirecek.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, yaz akşamlarına neşe katacak 'Bir Tır Mutluluk' mobil etkinlik serisini hayata geçiriyor.
28 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek program kapsamında etkinlik tırı ilçeleri tek tek ziyaret ederek çocuklar ve aileler için eğlence dolu akşamlar yaşatacak.
Animasyon gösterileri, film gösterimleri, sürpriz etkinlikler ve birbirinden renkli ikramların yer alacağı programlarda çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de yaz akşamlarının keyfini birlikte yaşayacak.
İlk etkinliğini Söğütlü'de gerçekleştirecek 'Bir Tır Mutluluk' adlı programın takvimi ise şöyle;
28 Temmuz: Söğütlü
29-30 Temmuz: Ferizli
31 Temmuz: Söğütlü
1-2 Ağustos: Karasu
3-4 Ağustos: Kocaali
5-6 Ağustos: Kaynarca
7 Ağustos: Arifiye
8 Ağustos: Karaman
9 Ağustos: Korucuk
10-11-12 Ağustos: Sapanca
13 Ağustos: Karapürçek
14-15 Ağustos: Erenler
17-18-19 Ağustos: Akyazı
20-21-22 Ağustos: Hendek
24-25 Ağustos: Geyve
26-27-28 Ağustos: Pamukova
29 Ağustos: Taraklı