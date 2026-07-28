Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 'Bir Tır Mutluluk' mobil etkinlik serisiyle 28 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında ilçeleri ziyaret edecek. Animasyon ve film gösterileri, sürpriz etkinlikler ile birbirinden renkli ikramların yer alacağı programlarda çocuklar ve aileler yaz akşamlarını eğlenceyle geçirecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, yaz akşamlarına neşe katacak 'Bir Tır Mutluluk' mobil etkinlik serisini hayata geçiriyor.

28 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek program kapsamında etkinlik tırı ilçeleri tek tek ziyaret ederek çocuklar ve aileler için eğlence dolu akşamlar yaşatacak.

Animasyon gösterileri, film gösterimleri, sürpriz etkinlikler ve birbirinden renkli ikramların yer alacağı programlarda çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de yaz akşamlarının keyfini birlikte yaşayacak.

İlk etkinliğini Söğütlü'de gerçekleştirecek 'Bir Tır Mutluluk' adlı programın takvimi ise şöyle;

28 Temmuz: Söğütlü

29-30 Temmuz: Ferizli

31 Temmuz: Söğütlü

1-2 Ağustos: Karasu

3-4 Ağustos: Kocaali

5-6 Ağustos: Kaynarca

7 Ağustos: Arifiye

8 Ağustos: Karaman

9 Ağustos: Korucuk

10-11-12 Ağustos: Sapanca

13 Ağustos: Karapürçek

14-15 Ağustos: Erenler

17-18-19 Ağustos: Akyazı

20-21-22 Ağustos: Hendek

24-25 Ağustos: Geyve

26-27-28 Ağustos: Pamukova

29 Ağustos: Taraklı