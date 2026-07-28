Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kaynarca'da binlerce kişinin hayatına dokunan, 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerinin yen buluşma noktası olan Aziz Duran Parkı açılışında ilçeye bir SGM sözü vermişti. Park alanı içerisindeki bir arazinin Büyükşehir'e devri gerçekleşti ve Alemdar, Sakarya'nın 7'nci SGM'sinin yapılacağı proje alanını paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kaynarca'ya sözünü verdiği bir projede daha sürecin başladığını müjdeledi.

Kaynarca'da yeşili, dokusu, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve donatı alanlarıyla binlerce kişiye yeni buluşma noktası olan Aziz Duran Parkı'nın açılışında vatandaşlar ilçeye bir Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) yapılması için çağrı yapmıştı.

Alemdar ise gerekli altyapı eğer oluşursa çalışma yapacaklarının sözünü vermişti. Bugün ise vatandaşların talebiyle gerçeğe dönüşen proje için önemli bir gelişmeyi paylaştı.

Arazi devri tamam

Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan'ın katkılarıyla Aziz Duran Parkı içerisindeki arazinin Büyükşehir'e devredildiğini açıklayan Alemdar, Sakarya'nın 7'nci SGM'sinin Kaynarca'da yükselmeye başlayacağını müjdeledi.

Binlerce kişiye dokunacak

Bu proje kültür, sanat, eğitim alanında Kaynarcalı binlerce kişiye yepyeni bir deneyim imkânı sunacak. Çocuk, genç, yaşlı, engelli binlerce kişinin sosyal yaşamına değer katacak. Aynı zamanda Aziz Duran Parkı'na gelenler için bir sosyal tesis görevi görecek.

Kaynarca SGM'nin proje çalışmaları başladı

Kaynarca'ya Aziz Duran Parkı'nı kazandırdıklarını, spor salonunun inşaatının hızla yükseldiğini de hatırlatan Başkan Yusuf Alemdar, Kaynarca'ya kazandıracak SGM'nin proje çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

'7'nci müjdeyi Kaynarca'mıza verdik'

Alemdar, 'Sosyal Gelişim Merkezleri büyük bir önem arz ediyor. Karapürçek'te şehrin altıncı merkezini inşa ediyoruz. Artık bitme aşamasına geldi ve yeni eğitim-öğretim döneminde kapılarını açacak. Şimdi ise şehrin 7'nci SGM'sinin müjdesini Kaynarca'ya veriyoruz. Yenileyerek hizmete açtığımız Aziz Duran Parkı'nın hemen yanında bulunan tesisin arsa tahsisini ilçe belediyemizden devir aldık. Burada mimar arkadaşlarımız ilçemize yakışır bir SGM inşası için proje çalışmalarını başlattı. En güzel çalışmayı ortaya koyacağız.' dedi.

'Bölgemizde yepyeni bir dönem başlıyor'

Başkan Alemdar ayrıca şöyle dedi: 'İlçemize kazandıracağımız SGM ile sanatla, kültürle, eğitimle, mesleki eğitimlerle süslenecek yepyeni bir dönem başlayacak. Büyük teveccüh gören, yeşili, yürüyüş alanları, oyun gruplarıyla göz bebeği olan Aziz Duran Parkı'mızın içerisinde şimdi bölgemizin sosyal dokusuna değer katacak bir SGM yükselecek. Sakarya'nın 7'nci Sosyal Gelişim Merkezi'nin (SGM) adresi Kaynarca'mız olacak. Hayırlı uğurlu olsun.'

Mimarların, proje üzerinde çalıştığı ve yakında paylaşılacağı belirtildi.