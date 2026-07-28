5. Marmara Adası Edebiyat Festivali, 6-9 Ağustos tarihleri arasında yazarları, sanatçıları ve okurları buluşturuyor

İSTANBUL (İGFA) - Marmara Adası, Ağustos ayının ilk haftasında bir kez daha edebiyatın, sanatın ve kültürel paylaşımın adresi oluyor. Bu yıl 5.'si düzenlenen Marmara Adası Edebiyat Festivali (MAEF), dört gün boyunca adanın meydanlarını, sokaklarını ve kültür mekânlarını söyleşilerden film gösterimlerine, müzik dinletilerinden yazar-okur buluşmalarına uzanan kapsamlı bir programla buluşturuyor. Marmara Adası, yeşilin ve mavinin buluştuğu atmosferiyle festival boyunca edebiyatı doğayla iç içe bir deneyime dönüştürüyor.

Gönüllülerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel paydaşların ortak çabalarıyla büyüyen festival, beşinci yılında da Marmara Adası'nın kültür ve sanat yaşamına değer katmayı sürdürüyor. Adanın edebiyat ve sanat geçmişinden beslenen organizasyon, farklı kuşaklardan yazarları ve okurları aynı zeminde buluştururken, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunuyor.

Bu yıl 'Umut Kelimelerden Doğar' temasıyla düzenlenen festival kapsamında Anastasia Laukkanen, Aslı Atasoy, Ayşe Kulin, Ayşe Övür, Ayşegül Devecioğlu, Christina Schray, Eylem Ata, Güzin Değişmez, Hakan Günday, Hikmet Hükümenoğlu, Murat Meriç, Murathan Mungan, Nazlı Ökten, Oya Baydar, Özgür Mumcu, Rafet Kemancı, Sevengül Sönmez ve Taner Sayacıoğlu okurlarla bir araya geliyor. Programda film gösterimleri, 'Sabahattin Ali Akşamı', imza günleri, söyleşiler, dans gösterileri ve müzik dinletileri yer alırken, festivalin sunuculuğunu yazar ve yayıncı Aslı Tunç üstleniyor.

Festival bugüne kadar Ahmet Ümit, Zülfü Livaneli, Burhan Sönmez, İnci Aral, Ayfer Tunç, Murat Gülsoy, Kemal Varol, Şebnem İşigüzel, Tarık Tufan, Sevim Ak, İclal Aydın ve Yekta Kopan gibi edebiyat dünyasından isimleri Marmara Adası'nda ağırlayarak adanın kültür sanat belleğinde kalıcı bir iz bıraktı.

MAEF Koordinatörü ve Galimi Çınarlı Derneği Sözcüsü Adil Çamur festivale ilişkin şunları söyledi: 'MAEF, beş yıldır gönüllülerin, derneklerin, paydaşların ve adaya gönül veren herkesin emeğiyle büyüyor. Her festival bize yeni bir şey öğretiyor, her yıl programımıza yeni değerler katıyoruz. Bu yıl Çınarlı'da çok daha zengin bir programımız var. Tarihi Çınaraltı'nda ve Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi'nde bir araya gelerek edebiyatı, sanatı ve paylaşmanın güzelliğini birlikte yaşayacağız. Herkesi bu ortak kültür yolculuğunun bir parçası olmaya davet ediyoruz.'

MAEF Koordinatörü ve Marmara Adası Dostları Derneği Başkanı Esengül Taran Fleckenstein ise, 'Marmara Adası'nın edebiyatla kurduğu bağ, bizim için sadece bir anı değil, yaşayan bir mirastır. Beş yıldır bu mirası yeniden canlandırmanın gururunu ve heyecanını ada halkı ve ziyaretçileriyle birlikte yaşıyoruz. Bu yıl 'Umut kelimelerden doğar' diyerek, kelimelerin insanları bir araya getirme gücüne bir kez daha tanıklık edeceğiz' dedi.

MAEF Koordinatörü ve Gündoğdu Köyü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Ekmekçi ise festivalin köy yaşamına kattığı değeri şu sözlerle anlatıyor: 'Gündoğdu'nun sakin atmosferi ve doğal dokusu, edebiyat buluşmalarına ayrı bir anlam katıyor. Festivalin bize kattığı en değerli şey, okurlarla yazarlar arasındaki mesafeyi kaldırmış olması. Bu yıl da köy meydanımızdaki buluşmalarla, umudun kelimelerle nasıl çoğaldığını birlikte göreceğiz.'

Galimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneği, Gündoğdu Köyü Güzelleştirme Derneği ve Marmara Adası Dostları Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen festival, Marmara Adalar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve yerel paydaşların katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Festival, dört gün boyunca Marmara Merkez, Çınarlı ve Gündoğdu'da gerçekleştirilecek etkinliklerle edebiyat ve sanatseverleri Marmara Adası'nın farklı noktalarında buluşturuyor. Katılımın ücretsiz olduğu festivalin ayrıntılı programına www.maef.com.tr adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.