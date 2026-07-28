Hititlerden Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan köklü geçmişi, peri bacaları ve yer altı şehirleriyle dünyanın en özel destinasyonları arasında yer alan Nevşehir, 1-9 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı olacak.

NEVŞEHİR (İGFA) - Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere ve çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla Nevşehir, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirecek. Festival kapsamında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali'nde, 25'i özel şekilli olmak üzere toplam 35 sıcak hava balonu Kapadokya semalarını renklendirecek. Nevşehir'in özgün mutfak kültürü ise 43 Lezzet Noktası ile ziyaretçilerin keşfine sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya'nın etkileyici coğrafyasına ev sahipliği yapan Nevşehir'in, milyonlarca yılda oluşan jeolojik yapısı, yer altı şehirleri, kaya oyma kiliseleri ve farklı uygarlıkların izlerini taşıyan geçmişiyle dünyanın en özel kültür destinasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, 'Her şehrin kendine özgü kimliğini ve kültürel birikimini öne çıkaran bir anlayışla hazırladığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Nevşehir durağında, bu benzersiz coğrafyanın binlerce yıllık birikimini kültür, sanat ve gastronominin evrensel diliyle buluşturuyoruz. Nevşehir Kültür Yolu Festivalimizle bir yandan kültürel değerlerimizi yaşatıp gelecek nesillere aktarmayı, diğer yandan Kapadokya'nın uluslararası görünürlüğünü ve marka değerini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Nevşehir'i, kültürden sanata, gastronomiden geleneksel mirasa uzanan zengin bir programla Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için çok daha kapsamlı bir deneyim noktasına dönüştürüyoruz.' dedi.

Bakan Ersoy, Nevşehir'in köklü mutfak kültürünün de festivalin önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayarak, 43 Lezzet Noktası seçkisiyle testi kebabından çömlek fasulyesine, bölgeye özgü üzüm ve kabak çekirdeğinden geleneksel tatlara uzanan zengin mutfak kültürünün ziyaretçiler için özel bir keşif rotası oluşturacağını ifade etti.

43 LEZZET NOKTASI KAPADOKYA MUTFAĞINI TANITACAK

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında belirlenen 43 Lezzet Noktası, kentin köklü gastronomi kültürünü ziyaretçilerle buluşturacak. Festival boyunca seçkide yer alan restoranlar, kafeler ve yerel işletmeler Kapadokya mutfağının en özel tatlarını misafirlerine sunacak.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programına Kapadokya'nın ilk ve tek Michelin yıldızlı restoranının şefi Duran Özdemir ev sahipliği yapacak. Michelin yıldızlı şef Zeynep Pınar Taşdemir, Michelin yıldızlı şef Maksut Akşar, şef Doğa Çitçi, akademisyen Prof. Özge Samancı ile gazeteci ve yazar Zeynep Kakınç ise konuk olarak yer alacak.

Kapadokya'nın volkanik toprakları ile Orta Anadolu'nun köklü tarım ve bağcılık geleneğinin şekillendirdiği Nevşehir mutfağı; soğanlama, ağpakla, gendirme, dıvıl, yöreye özgü kuru fasulyeler, kabak tatlısı, dolaz, kayısı ve ayva dolmaları gibi pek çok özgün lezzeti festival ziyaretçileriyle buluşturacak.

GÖREME'DE MÜZİK ŞÖLENİ YAŞANACAK

Göreme Festival Alanı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserler, festival boyunca birbirinden ünlü sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapacak.

1 Ağustos Cumartesi - Hakan Altun

2 Ağustos Pazar - Poizi

3 Ağustos Pazartesi - Buray

4 Ağustos Salı - Sefo

5 Ağustos Çarşamba - Merve Özbey

6 Ağustos Perşembe - Alişan

7 Ağustos Cuma - Oğuzhan Koç

8 Ağustos Cumartesi - Bengü

9 Ağustos Pazar - Gökhan Türkmen