Koç Üniversitesi, Avrupa Araştırma Konseyi'nin (ERC) Kavram Kanıtlama (Proof of Concept-PoC) programında çifte başarıya imza attı. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Didem Unat ve Makine Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Levent Beker, projeleriyle ERC PoC desteği almaya hak kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Araştırma Konseyi'nin (ERC) 2026 Kavram Kanıtlama (Proof of Concept) çağrısında Türkiye'den destek almaya hak kazanan iki proje de Koç Üniversitesi öğretim üyelerinin imzasını taşıdı.

554 başvurunun yapıldığı ve yalnızca 182 projenin desteklendiği çağrıda yaklaşık yüzde 33'lük başarı oranına ulaşılırken, Türkiye'den seçilen projeler Doç. Dr. Didem Unat ve Doç. Dr. Levent Beker tarafından yürütülüyor.

2012 yılından bu yana Türkiye'ye kazandırılan toplam 63 ERC desteğinin 36'sının Koç Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütüldüğü belirtildi. Bu desteklerin 22'sini ana ERC projeleri, 14'ünü ise araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik Kavram Kanıtlama projeleri oluşturuyor.

ERC Kavram Kanıtlama desteği, temel bilim alanındaki güçlü araştırma sonuçlarının prototip geliştirme, patentleme, test süreçleri ve ticari uygulamalara dönüştürülmesini amaçlayan seçici bir fon olarak öne çıkıyor.

YAPAY ZEKÂ ALTYAPILARINA UNIPATH ÇÖZÜMÜ

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Didem Unat tarafından yürütülen UNIPATH projesi, büyük yapay zekâ modellerinin eğitildiği veri merkezlerindeki işlemciler arası iletişim sorunlarına çözüm geliştirmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında, farklı donanım üreticileriyle uyumlu çalışabilecek ve yazılımdan donanım seviyesine kadar veri iletişimini izleyebilen yeni nesil bir araç geliştirilecek.

Yapay zekâ veri merkezlerinde iletişim verimliliğinde sağlanacak küçük artışların dahi yüksek enerji ve maliyet tasarrufu sağlayabileceği belirtilirken, proje kapsamında geliştirilecek yapay zekâ destekli asistanla sistem hatalarının daha hızlı tespit edilmesi hedefleniyor.

Doç. Dr. Didem Unat, UNIPATH projesinin yapay zekâ sistemlerinin artan enerji tüketimi ve ölçeği karşısında daha sürdürülebilir altyapılar oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

KALP KRİZİNİN ERKEN TESPİTİ İÇİN GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ

ERC desteği alan bir diğer proje ise Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Beker tarafından yürütülen FIRST-SIGN oldu.

Proje, kalp hastalıklarının erken tanısı ve takibi için kan almadan kullanılabilecek giyilebilir bir biyosensör teknolojisi geliştirmeyi hedeflerken, cilde uygulanabilen cihaz sayesinde kritik kalp verilerinin akıllı telefon üzerinden takip edilmesi, kalp hasarlarının daha erken tespit edilmesi ve hastaların taburculuk sonrası süreçlerinin daha güvenli şekilde izlenmesi amaçlandı.

Disiplinlerarası yürütülen projede Koç Üniversitesi Kimya Bölümü'nden Prof. Dr. İskender Yilgör, Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Dilek Ural ve Prof. Dr. Ender Ödemiş de yer alıyor.