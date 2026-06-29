Maltepe Belediyesi'nin 7-10 yaş aralığındaki Maltepeli çocuklara yönelik düzenlediği Yaz Okulu'nun ilk gününde çocuklar birbirinden renkli ve eğitici derslere katıldılar.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırladığı 'Yaz Okulu' başladı.

Çocuklar, Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'yle Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu'nda gün boyu devam eden birbirinden renkli ve eğitici derslere katıldılar.

21 Ağustos'a dek devam edecek Yaz Okulu'nda öğrencilere dil gelişimi, sanat ve yaratıcılık atölyeleri, farkındalık ve kişisel gelişim, bilim ve keşif atölyeleri, sosyal ve kültürel gelişim, eğlence, oyun ve etkileşim dallarında akademik eğitimlerin yanı sıra zumba kids, futsal, çocuk yogası, oyun grupları, kick boks, yüzme, basketbol, jimnastik, hareket eğitimi, voleybol, masa tenisi ve karate dallarında spor eğitimleri sunuluyor.