İzmit Belediyesi, karne hediyesi kapsamında çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturacak ücretsiz yaz programını 1-31 Temmuz tarihleri arasında Uzay ve Teknoloji Deneyim Merkezi'nde başlatıyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, yaz tatiline giren öğrenciler için anlamlı bir karne hediyesi hazırladı. Yenilenen yüzüyle kapılarını açan İzmit Belediyesi Uzay ve Teknoloji Deneyim Merkezi, çocukları bilim, teknoloji ve eğlence dolu bir yaz deneyimine davet ediyor.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan program, 1-31 Temmuz tarihleri arasında her gün saat 11.00 ve 14.30'da gerçekleştirilecek. Program kapsamında öğrenciler, birbirinden farklı etkinliklerle hem eğlenecek hem de bilim ve teknoloji dünyasını yakından tanıma fırsatı bulacak. Etkinlikler arasında 'Cosmic Adventure' deneyimi, sanal gerçeklik (VR) uygulamaları, 3D yazıcı ve teknoloji atölyeleri ile fotoğraf ve deneyim alanları yer alıyor.

Bilim ve teknolojiyi çocuklarla buluşturmayı amaçlayan etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler ve veliler, kayıt işlemlerini bilet.izmit.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.