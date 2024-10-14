Koç Burcu Dolunay haritasında Mars -Plüton karşıtlığı, Yengeç Oğlak Burçlarından karşıt açıları ile karışık stresli bir döneme işaret ediyor.

Son yaşadığımız Ay ve Güneş Tutulmalarından sonra agresif bir Dolunaya doğrugidiyoruz.

17 Ekim saat 14:26’da 24 derece koç burcunda gerçekleşecek Dolunay, fazlasıylabizleri hareketlendirecek çünkü Koç burcu ateş elementi öncü bir burç aceleci,mücadeleci, rekabetçi ve savaşçı bir yapısı olgundanAceleci, telaşlı işlerden uzak durulmasında fayda var bu dönemde acele yapılan

işlerden ani kararlardan zarar görmeyi verir “acele giden ecele gider, acele işe şeytan karışır” sözlerini de unutmayalım.

Koç Burcu Dolunay haritasında Mars -Plüton karşıtlığı, Yengeç Oğlak Burçlarından karşıt açıları ile karışık stresli bir döneme işaret ediyor.

Ülkemiz Astroloji haritasına göre Dolunay derecesi Merkür-Satürn kavuşumunu tetikliyor. Mecliste önemli görüşmelerin yapılacağını, bazı önemli kararlar alınacağını düşündürüyor. Koç Burcu mücadeleci, savaşçı yapısı olduğundan Merkür Satürn kavuşumu tetiklemesiyle siber saldırılara açık bir durum umarım böyle gergin bir atmosferin içinde olmayız.