Kendimizi ne kadar iyi tanırsak , o kadar daha hızlı ve iyi sonuç alırız.

Biz kadınlar güzelliğimize çok düşkünüz. Bu tüm dünyada böyle aslında. Peki bu illaki estetik cerrahisinin kapısını çalmakla mı mümkün? Elbette hayır. Şahsen 13 senedir kendimde deneyimlediğim ve hayatımın bir parçası olan yüz yogası artık günümüzde de çok popüler.

Yüz yogası, yüzümüzdeki 60 kasın doğru nefesle ve belirli hareketlerle çalışmasıdır. Eh çalışan kas da vücudumuzda olduğu gibi yüzümüzde de dirilik canlılık verecektir.

Yanak sarkmaları, alın kırışıklıkları, göz çevresi kırışıklıkları , çökmeler, sarkan gıdı. Hepsine yüz yogasıyla elbette çözüm bulabiliriz.

Bunu hayatının bir parçası yapabilen kimse estetiğe ihtiyaç duymadan daha genç , canlı ve dolgun bir yüze sahip olabilir.

Peki bizleri ayıran farklılıklara gelirsek ”doğru beslenme, doğru düşünce, doğru rahatlama, doğru nefes ve doğru egzersiz, ". Herkesin bir enerji bedeni, yani aurası var.

Kendimizi ne kadar iyi tanırsak , o kadar daha hızlı ve iyi sonuç alırız. Peki sizler kendinizi ne kadar tanıyorsunuz?