Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, inşaat çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği Dost Pati Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Hayvan dostu İzmit Belediyesi, sokak hayvanlarının modern ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi - Dost Pati Yaşam Alanı'nda inşaat çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

SOKAK HAYVANLARI DAHA İYİ KOŞULLARDA YAŞAYACAK

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kabaoğlu Mahallesi'nde yapımı devam eden Dost Pati Yaşam Alanı'nda incelemelerde bulunarak süreç hakkında bilgi aldı. Hürriyet, projenin hem sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlayacağını hem de kentte sürdürülebilir bir hayvan refahı oluşturacağını belirtti.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN GÜVENLİ VE MODERN YAŞAM ALANI KURULUYOR

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kontrolünde yürütülen çalışmalar, hazırlanan iş programına uygun şekilde ilerliyor. Proje tamamlandığında, sokak hayvanlarının güvenli ve modern koşullarda yaşamlarını sürdürebileceği kapsamlı bir merkez kente kazandırılmış olacak. Yerleşkede sokak hayvanlarının rehabilitasyonu, tıbbi müdahale ve ameliyat süreçlerinin yürütülmesi, sorunsuz iyileşme dönemi geçirmeleri ve güvenli dolaşım alanlarında yaşamlarını sürdürmeleri hedefleniyor.