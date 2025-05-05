Kocaeli'de KO-MEK’in geleneksel el sanatları ve kültürel mirası yaşatmayı amaçladığı sergiler, bu hafta İzmit ve Başiskele’de sanatseverlerle buluşacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), kültür, sanat ve ortak değerleri yaşatmaya devam ediyor. Şimdiye kadar Körfez, Derince, Kartepe ve Dilovası’nda yoğun ilgi gören sergiler bu hafta İzmit ve Başiskele’de sanatseverlerle buluşacak.

KO-MEK 20. yıl ilçe sergileri el emeği göz nuruyla hazırlanan birbirinden güzel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Bu yıl “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla gerçekleşen sergiler, KO-MEK’in geleneksel el sanatlarını ve kültürel mirasını yaşatmayı amaçlıyor. Daha önce Körfez, Derince, Kartepe ve Dilovası’nda kursiyerlerin yaptığı ürünler görücüye çıkmış ve ziyaretçiler sergilere büyük ilgi göstermişti.

Yoğun ilgi gören sergiler bu hafta İzmit ve Başiskele’de sanatseverlerle buluşacak. Buna göre İzmit ilçe sergisi 7 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de Kocaeli Kongre Merkezi C Salonu’nda, Başiskele ilçe sergisi ise 8 Mayıs 2025 perşembe günü saat 11.00’de Karşıyaka Kültür Merkezi’nde açılacak.