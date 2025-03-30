Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “KO-MEK Hurması Projesi” bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan geleneği olan “KO-MEK Hurması Projesi” ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koştu. Bu kapsamda Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Dilovası’nda yalnız yaşayan Ayşe Teyze’ye iftarda konuk oldu. Proje kapsamında yapılan yardımlar, Ayşe Teyze’nin yüzünü güldürdü.

“KO-MEK Hurması Projesi” kapsamında 12 ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara Türk Mutfağı Kursiyerlerinin hazırladığı yemekler titizlikle ulaştırıldı.

Bu yılki projede Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Dilovası’nda yalnız yaşayan Ayşe Teyze’ye misafir oldu. Ayşe Teyze ile birlikte oruç açan Genel Sekreter Baraçlı, Büyükşehir olarak ihtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Diliskelesi Mahallesi’nde tek başına yıkık bir evde yaşayan Ayşe Teyze’nin temiz ve sıcak bir yuvaya kavuşması için çalışma başlattı.

İlk olarak prefabrik bir ev inşa edilerek, içi baştan sona döşenip sıcak bir yuva haline getirildi. Yeni evine kavuşan Ayşe Teyze, evinde kurulu sıcak iftar sofrasını görünce oldukça duygulandı.

“BÖYLE GÜZEL VE SICAK BİR EVDE HİÇ YAŞAMAMIŞTIM”

Yeni eşyalarla birlikte sıcak bir yuvaya kavuşan Ayşe Teyze, duygularını şu sözlerle dile getirdi; “Böyle güzel bir evde bu yaşıma kadar hiç yaşamadım. Yeni evimi şenlendirdiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da çok teşekkür ederim. Beni burada yalnız bırakmadı. İnşallah tanışmak da nasip olur, ona çok minnettarım.”

“KO-MEK Hurması Projesi” kapsamında ailelerle iletişime geçilerek, müsait oldukları bir akşamda Türk Mutfağı branşı usta öğreticisi ve kursiyerlerinin birlikte hazırladığı 3 çeşit yemekle iftara gidildi. Yemek dışında gerekebilecek tüm malzemeler de beraberinde götürülerek, aileler kendi evlerinde misafir edildi ve gönül birlikteliği oluşturuldu.

RAMAZAN HEDİYELERİ GÖTÜRÜLDÜ

Ramazan ayına anlam katacak olan “KO-MEK Hurması Projesi” sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Proje kapsamında Kocaeli’nde ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeğinin yanı sıra, Ramazan ayının sosyal yardımlaşma amacına uygun şekilde tencere, tabak, kaşık ve çatal takımları gibi mutfak gereçleri de dağıtıldı. KO-MEK, bu anlamlı projesi ile verdiği eğitimlerin yanı sıra Ramazan ayında yardımlaşmayı, paylaşmayı ve birlik beraberlik ruhunu canlandırmaya katkı sağlarken, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.