KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın (KO-MEK), 'Biz Birlikte Türkiye'yiz' teması ile düzenlediği ilçe sergilerinin onuncusu Başiskele'de açıldı.

İlginin yoğun, heyecanın da üst seviyede olduğu Karşıyaka Kültür Merkezi'ndeki sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit, usta öğreticiler ve kursiyer katıldı. Kursiyerler bir yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserlerini büyük bir gururla sergiledi.

'KO-MEK AİLEMİZİN BİR PARÇASI'

Başkan Büyükakın açılışta yaptığı konuşmada yine çok enerjik bir programda bir araya geldiklerini belirtti. Güçlerini bu enerjiden aldıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, 'Bizler, insanlarımızın yüzü gülsün diye hizmet ediyoruz. Bir belediye başkanı hizmet ettiği insanların yüzünü güldürmeli. Çünkü şehir yaşamı, insanların özellikle iç dünyasında bazı sorunlara neden oluyor. İşte KO-MEK kurs merkezleri, Anne Şehir merkezleri onlardan kurtulmanın yerlerinden biri. Kadını hayatın merkezine aldığınızda birçok yere dokunuyorsunuz. Çocuğa, gence, engelliye, yaşlıya dokunuyorsunuz. Özellikle KO-MEK bu açıdan çok önemli. KO-MEK adeta ailemizin bir parçası oldu. Yani aslında burası bizim evimiz gibi. Kendimizi yeniden bulduğumuz, özümüze döndüğümüz yer' dedi.

'HAKKINIZI HELAL EDİN YETER'

Başkan Büyükakın ayrıca, 'Çalışınca Oluyor diyoruz. Bunu yıllardır söylüyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece hizmet ediyoruz. Şov yok. Olmayanı olmuş gibi göstermek yok. Sadece hizmet etmek var. Bizler şehri inşa ederken insanı merkeze koymaya, sosyal bağları güçlendirmeye ve her yaştan hemşerimizin hayatına değer katmaya devam edeceğiz. Bizler bu görevi sizden emanet olarak aldık ve bu emanetin hakkını yerine vermemiz yerine getirmemiz. Bunun için de teşekkür beklemiyoruz. Hakkınızı helal edin yeter' ifadesini kullandı. Büyükakın konuşmasının sonunda kursiyerler başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

KURSİYERLER TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Yasin Özlü ise birçok proje hayata geçirdiklerini ve her gün çalıştıklarını ancak en keyif aldığı işin kadınlara, aileye ve gençlere yönelik çalışmalar olduğunu belirterek, 'Bize böyle bir güç verdiğiniz için kendinizi alkışlayın. Sizlere çok teşekkür ediyorum' dedi. Kursiyerler adına konuşan Mehtap Küçükerdal de, '2022 yılında tanıştığım KO-MEK hayatıma sihirli bir dokunuş yaptı. Burada hem öğreniyorum hem sosyalleşiyorum hem de terapi oluyorum. Kurs günlerini iple çekiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a ve ekibine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız' dedi.

STANTLARI TEK TEK ZİYARET ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmalardan sonra geleneksel KO-MEK bohçasını nişanlı kursiyere hediye ederek, mutlu bir aile yaşamı diledi. Açılış kurdelesini kursiyerler ve çocuklarla birlikte kesen protokol üyeleri, sergi alanını gezerek el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Eserler hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, kursiyerleri kutladı, başarılarının devamını diledi.