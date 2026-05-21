Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali, 16-20 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirildi ve festival, Eskişehir'de bir kez daha sanatın, tiyatronun ve çocukların coşkusunun yaşam alanı bulmasını sağladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Festivalin açılışı, Köprübaşı ve Haller Gençlik Merkezi Festival Alanı arasında düzenlenen kortej yürüyüşüyle yapıldı. Dev kuklalar, bando ekipleri ve farklı ülkelerden gelen tiyatro topluluklarının katıldığı yürüyüş, Eskişehir sokaklarını adeta açık hava sahnesine dönüştürdü.

Festival açılışına katılan Ayşe Ünlüce, Eskişehir'in kültür ve sanat kimliğine dikkat çekerek festivalin şehre büyük renk kattığını ifade etti. Festivalin ilk gününde ayrıca Gençlik Sahnesi kursiyerleri Berkay Akın'ın yönettiği, William Shakespeare eserinden uyarlanan 'Sözde Bir Yaz Gecesi Rüyası' adlı oyunu Opera Sahnesi'nde sergilediler.

Festival'in beş günü boyunca Fransa'dan 'Frutillas Con Crema','Mini', İtalya'dan 'Rufino Theater', 'İçimdeki Tiyatro' ve 'Nina Theater','Kalbini Koy', Slovenya'dan 'Peter Kus Company', 'Sesler Mutfağı', Romanya'dan 'Puck Puppet Theater', 'Drakula yarattığımız Canavar', İsveç'ten 'Mittiprick Teatern', ' Cesaretin Var mı? ', Bulgaristan'dan 'Art Start', 'Varoluş' ve Hollanda'dan 'Steven Luca', 'Bay Beyaz' adlı oyunları sahnelediler.

Şehir Tiyatrolarının 'Sihirli Flüt', 'Rüzgârda Savrulan Yapraklar', 'Ben de Uçabilirim' ve 'Pompenya' adlı oyunları ile birlikte, Antalya Şehir Tiyatrolarının ' Romeo+Julliet= Aşk ' adlı gençlik oyun oldukça beğeni topladı.

Festivalde ayrıca kukla yapım ve oynatım, kuklacılığın dili, boş alanda oyun adlı farklı atölyelerle, kukla ve resim sergilerinin yanı sıra D.O.B. Sanatçılarının gerçekleştirdiği çocuk şarkıları konseri Eskişehirli sanatseverlerle buluşturuldu.

5 gün boyunca 30 farklı etkinliğin gerçekleştiği, binlerce Eskişehirlinin parkları, alanları ve salonları doldurduğu festivalin son gününde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, festival alanda çocuklarla birlikte kukla oyununu izleyerek festival coşkusunu paylaştı.