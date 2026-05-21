Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Müze Buluşmaları' kapsamında gerçekleştirilen 'Toprağın Belleği' başlıklı söyleşide, Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ve Prof. Dr. Yusuf Sezgin, Prof. Dr. Hasan Malay'ın bilimsel mirası ışığında Manisa'nın tarihsel hafızasına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Katılımcılar, antik kentler ve yazıtlar üzerinden kentin geçmişine uzanan özel bir yolculuğa tanıklık etti.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlediği 'Müze Buluşmaları'nda Lidya epigrafisi alanının önemli isimlerinden Prof. Dr. Hasan Malay'ın bilimsel mirası ve Manisa'nın kadim kentlerine ilişkin çalışmaları ele alındı.

Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ve Prof. Dr. Yusuf Sezgin'in konuşmacı olarak yer aldığı söyleşide, katılımcılar Hasan Malay'ın izinde Manisa'nın tarihsel hafızasına tanıklık etti.

'MANİSA'NIN ESKİ ÇAĞ TARİHİ AÇISINDAN EN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI YAPAN KİŞİ'

Çok özel bir konu için bir arada olduklarını belirten Prof. Dr. Yusuf Sezgin, 'Cumhur Tanrıver hoca ile birlikte Prof. Dr. Hasan Malay'ın anısına düzenlediğimiz bu programda, hocamıza dair görselleri, anıları ve özellikle yazıtlar ışığında Manisa'nın tarihiyle ilgili önemli bilgileri paylaşacağız' dedi.

Prof. Dr. Cumhur Tanrıver'in uzun yıllar Malay ile birlikte Manisa yazıtları ve bölge üzerine çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Sezgin, Hasan Malay'ın Manisa'nın eski çağ tarihi açısından en önemli çalışmaları yapan kişi olduğunu belirtti.

'BULDUĞU YAZITLARI SAYMAYA GÜNLER YETMEZ'

Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ise Hasan Malay'ın Manisa arazisinde ne tür epigrafik buluntular ortaya çıkardığını, neler saptadığını ele aldı. Malay ile birlikte yaptıkları araştırmalar ve kazı çalışmalarına da değinen Tanrıver, 'Hoca'nın bulduğu yazıtları tek tek saymaya çalışsak herhalde günler yetmez. Çok sayıda yazıtla ilgili çalıştı. Yusuf Hoca'nın kazısını yaptığı Aigai ile ilgili de çalışmaları vardı' dedi.

Hasan Malay'ın bulduğu yazıtlardan da örnekler sunan Tanrıver, yazıtlarda neler yazdığını, bulunma ve yayınlanma süreçlerini anlattı. Prof. Dr. Cumhur Tanrıver ve Prof. Dr. Yusuf Sezgin, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Söyleşinin sonunda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Mehmet Yıldırım Tanrıver ve Sezgin'e hediye takdim etti.