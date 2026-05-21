Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde su gider borusuna düşen 3 yavru kediyi endoskopik kamera ile tespit ederek başarılı bir operasyonla kurtardı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yalnızca yangın ve afetlerde değil, yaşam mücadelesi veren her canlının yanında olmaya devam ediyor.

Son olarak Kurtuluş Mahallesi Yolveren Sokak'ta yaşanan olayda, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, su gider borusuna düşerek mahsur kalan 3 yavru kediyi başarılı bir operasyonla kurtardı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kedilerin bulunduğu noktayı hassas bir şekilde tespit edebilmek için endoskopik kamera kullandı. Titizlikle yürütülen çalışma sonucu boru içerisinde sıkıştıkları belirlenen minik kediler, ekiplerin dikkatli müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yavru kediler, güvenli bir alana taşınarak koruma altına alındı. Çevredeki vatandaşlar, büyük bir özveriyle çalışan itfaiye ekiplerine teşekkür ederken, operasyon yürekleri ısıtan görüntülere sahne oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 'Can taşıyan her canlı bizim için çok kıymetli. Ekiplerimiz, insanların olduğu kadar yardıma ihtiyaç duyan hayvanların da yanında olmaya devam edecek.' mesajını verdi.