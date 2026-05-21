Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu, Zeki Müren'in ölümsüz eserlerini sahneye taşıdığı konserle sanatseverlere nostaljik bir gece yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Türk Sanat Müziği Korosu, üniversitenin akademik prestijinin yanı sıra kültürel ve sosyal hayata katkı sağlama misyonu doğrultusunda nitelikli bir sanat gecesine daha imza attı.

20 Mayıs Çarşamba günü GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Bir Gönül Hikayesi: Zeki Müren Şarkıları Konseri', çok sayıda sanatseveri bir araya getirdi.

'SOSYAL VE SANATSAL ETKİNLİKLERLE ÜNİVERSİTEMİZE DEĞER KATIYORUZ'

Etkinliğin açılışında konuşma gerçekleştiren GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, tüm davetlilere katılımı için teşekkür ederek üniversitenin kültürel faaliyetlere verdiği önemi vurguladı.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin yalnızca bilimsel çalışmalarla değil, sosyal ve sanatsal organizasyonlarla da üniversiteye değer kattığını belirten Prof. Dr. Durmuş, Türk Sanat Müziği konserlerinin artık kurumsal bir gelenek haline geldiğini ifade etti.

Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini temenni eden Durmuş, yoğun iş tempolarına rağmen provalara özveriyle zaman ayıran koro üyelerini ve öğretim üyelerini tebrik ederek sözlerini tamamladı.

FARKLI BİRİMLER 'TEK BİR NEFES' OLDU

Türk Sanat Müziği Korosu Başkanı Doç. Dr. Zeynep Soyer Sarıca ise konuşmasında, üniversitenin farklı birimlerinden gelen mensupların Türk müziği çatısı altında buluştuğunu belirtti. Farklı seslerin tek bir yürek ve nefese dönüşme deneyimini aktaran Doç. Dr. Sarıca, şu ifadelere yer verdi:

'Bizler üniversitemizin farklı birimlerinden bir araya gelerek Türk müziğinin çatısı altında buluştuk. Farklı seslerin bir araya gelerek nasıl tek bir yürek, tek bir nefes olduğunu deneyimledik. Bu akşam burada sadece şarkı söylemeyeceğiz; asalet ve derin bir nezaket barındıran muazzam bir mirası yad edeceğiz. Koromuzun kuruluşundan bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan üniversite yönetimine, şefimize, konuk sanatçımıza, sponsor firmamız Seramiksır.com' a ve siz sevgili izleyicilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Sanat Müziği Korosu'nun beşinci kez düzenlediği bu çok özel geceye, Sanat Güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz şarkılarıyla yazılmış 'Bir Gönül Hikâyesine' hepiniz hoş geldiniz.'

SANATA KANAT AÇAN GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı ve Koro Şefi Seda Gökkadar yönetiminde sahne alan koro, Zeki Müren'in hafızalara kazınan ölümsüz eserlerini başarıyla icra ederek dinleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Gecenin konuk sanatçısı Gökhan Sezen de solo performansları ve koro eşliğindeki şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

GTÜ'nün kurumsal vizyonu çatısı altında, Göktaş Group, Seramiksir.com ve Serporder Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çiftçi ana sponsorluğunda ve 'Sanata Kanat Aç' mottosuyla tamamen ücretsiz ve halka açık olarak düzenlenen etkinlik, katılımcıların yoğun alkışlarıyla sona erdi. Gecenin kapanışında, Türk Sanat Müziğinin yaşatılmasına ve üniversitenin sosyal ekosistemine sundukları değerli katkılardan dolayı Şef Seda Gökkadar'a, konuk sanatçı Gökhan Sezen'e, İş İnsanı Adnan Çiftçi' ye teşekkür plaketi ile çiçek takdimi gerçekleştirildi.