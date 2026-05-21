Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Ahmet Şener Hatıra Parkı, düzenlenen törenle açıldı. Başkan Ahmet Metin Genç, 'Merhum Ahmet Şener bakanımızın hatırasını ebediyen yaşatacağız' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Ahmet Şener Hatıra Parkı'nın açılışında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Bu şehre hizmet edenleri hem anmamız hem de hangi şartlarda hangi işlere, hangi cesareti ve özgüveni ortaya koyarak imza attıklarını bilmemiz lazım. Burada merhum Ahmet Şener bakanımızın hatırasını ebediyen yaşatacağız' dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1960-1980 yılları arasında 5 dönem Trabzon Milletvekili seçilmiş, Orman ve Devlet Bakanlığı görevleri yapmış merhum Ahmet Şener'in adını taşıyan ve Büyükşehir Belediyesi'nce yeniden düzenlenen Ahmet Şener Hatıra Parkı'nın açılışına katıldı.

Açılış töreninde Trabzon Valisi Tahir Şahin, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç ve Murat Özçilingir, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ahmet Şener'in çocukları iş insanı Mustafa Sani Şener ve Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ile çok sayıda davetli yer aldı.

İZ BIRAKAN BİR ŞAHSİYETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Şehrimizi yöneten ve iz bırakan çok önemli bir şahsiyetin hatırasını bu şehrin hafızasında tutmak ve yaşatmak adına bir adım attık. Bu parkımız Volkan Canalioğlu başkanımız zamanında yapıldı. Daha sonra buradaki bir kısım çalışmalar nedeniyle kullanılamaz duruma gelince biz bu işi ele aldık. Volkan Canalioğlu başkanımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Selim Şener ağabeyimiz bütün gayreti ile bu işin içerisinde oldu, teşekkür ediyorum' dedi.

EMEK VERENLERİ DAİMA HATIRLAMALIYIZ

Başkan Genç, 'Bu şehir çok özellikli bir şehir, çok şükür bu şehrin evladıyız. Kültür, sanat, tarih ve ticaret gibi özelliklerinin yanında bu şehir yetiştirdikleri ile de ünlüdür. Bu şehrin çocukları, şu an yaşayanları ve gelecek nesillerimiz, bu şehrin duruşunu ortaya koyan, emek verenleri tanımalı ve hatırlamalıdır. Bu şehrin çocukları maalesef şehrin tarihini çok iyi bilmiyor. Faruk Özak ağabeyimiz daima bize destek oluyor, müteşekkirim. Bu şehre hizmet edenleri hem anmak hem de hangi şartlarda hangi işlere hangi cesareti ve özgüveni ortaya koyarak imza attıklarını bilmemiz lazım. Burada ebediyen hatırası ile anacağımız merhum Ahmet Şener bakanımızın mücadelesini ve şehir sevgisini bu şehrin bilmesi lazım. Bu şehir böyle büyük bir şehir olur, sadece yapılarıyla, yaşam standardıyla bir şehrin büyüklüğü ölçülmez. Büyüklük, o şehre emek veren, katkı sağlayan ve değer üreten insanlarına gösterdiği vefa ile ölçülür. O yüzden biz de bu işe vaziyet etmeyi bir vazife bildik. İyi ki böyle bir şey yaptık. Bu şehre hem parlamentoda başarıyla hizmet eden hem de özellikle ülkemizin o zor şartlardan çıkarak tam bağımsız Türkiye yolculuğunda bakanlığı döneminde hizmet eden kıymetli bir şahsiyeti eserle anmak ve yaşatmak adına bu işe vaziyet ettik. Hayırlı olsun' diye konuştu.

EVLATLARIYLA GURUR DUYUYORUZ

Başkan Genç, şunları söyledi: 'Sadece kendi yaşamı ve katkılarıyla değil, Türkiye'ye, bilim dünyasına ve üniversitelerimize, iş ve spor dünyasına hizmet eden evlatlar yetiştirmesi dolayısıyla da kıymetli bakanımızı anıyoruz. Eğer Türkiye, birçok ülkede eserlerle anılıyorsa Sani Şener'in emeği var. Trabzonspor'un başarısından ve 2010-2011 şampiyonluğundan söz ediyorsak Sadri Şener'in emeği var. Bu ülkenin bilim dünyasından söz ediyorsak Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu hocamızın emeği var. Onlarla gurur duyuyoruz. Sadece doydukları yere değil doğdukları yere de vefalarını gösterdiler.'

TEŞEKKÜR ETTİLER

Trabzon Valisi Tahir Şahin, merhum Ahmet Şener'e vefa örneği gösterildiğini kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, 'Gerçekten bize önder oldu, biz de onun yolundan gitmeye çalıştık. Ahmet Şener amcamızı saygı ve rahmetle anıyoruz' dedi.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu da, parkın gelişmesi ve büyümesi için yaptığı çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür ederek, 'Şehrimize çok yakıştı' dedi.

MEMLEKETİ HER ŞEYDEN ÖNCEYDİ

Merhum Ahmet Şener'in oğlu Mustafa Sani Şener, babasının Trabzon'a hizmet ettiğini belirterek, 'Kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah gençler onu örnek alırlar. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz.' dedi.

Ahmet Şener'in kızı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ise şunları söyledi: 'Babam, dik başlı Karadeniz'in tüm özelliklerini kendinde barındıran; dürüst, çalışkan, devletçi, memleketçi ve iyi bir Trabzonluydu. Memleketi onun için her şeyin önünde geliyordu. İsminin yaşatılmasından ve gösterilen vefadan dolayı mutluyuz.' Konuşmaların ardından, içerisinde Ahmet Şener'in heykelinin de yer aldığı parkın açılışı yapıldı.