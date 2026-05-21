Sakarya Valiliği himayesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkı ve destekleriyle, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Mikrofon Sende 4 Liseler Arası Ses Yarışması'nın final programı ve ödül töreni büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel değerleri doğrultusunda düzenlenen yarışma kapsamında, müziğe ilgi duyan ve yetenekleriyle öne çıkan lise öğrencileri sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen final programına İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

İl genelinden 100 öğrencinin başvurduğu yarışmada ön eleme ve yarı final aşamalarını başarıyla geçen 5 finalist öğrenci, halk oylamasının ardından seçici kurul ve seyirciler önünde canlı performans sergiledi. Yarışma sürecinde yaklaşık 8 bin oy kullanıldığı belirtildi.

Final programında Selin Zafer, Elif Sıla Şimşek, Emirhan Reisoğlu, Oğuzhan Said Köse ve İnci Ademoğlu sahne aldı. Öğrencilerin sahne performansları salonu dolduran izleyiciler tarafından büyük beğeniyle takip edildi.

Halk oylaması ile seçici kurul değerlendirmesinin birlikte esas alındığı yarışma sonucunda dereceye giren öğrenciler belli oldu. Buna göre birinciliği Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesinden Oğuzhan Said Köse elde ederken, ikincilik ödülünü Sakarya Anadolu Lisesinden Selin Zafer, üçüncülüğü ise Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesinden Emirhan Reisoğlu kazandı. Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi İnci Ademoğlu yarışmayı dördüncü olarak tamamlarken, Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Elif Sıla Şimşek ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

Program sonunda finalist öğrencilerin danışman öğretmenleri, seçici kurul üyeleri ile Maarif Orkestrası'nda görev alan öğretmenlere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Öğrencilerin sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı ve genç yetenekleri desteklemeyi amaçlayan yarışma, katılımcılar ve izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.