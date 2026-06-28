Sakarya Büyükşehir Belediyesi her ilçede o ilçenin sosyal ve kültürel hayatına katkılar sağlayacak sosyal tesisler kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Akyazı'ya her yaşa hitap edebilecek 'Çok Amaçlı Sosyal Tesis' kazandıracak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı'nın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunacak 'Çok Amaçlı Sosyal Tesis' kazandırıyor. Her yaş grubuna hitap edebilecek şekilde projelendirilen modern tesisin ihalesi 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

İlçede ve bölgede yaşayan vatandaşların bir araya gelerek sosyalleşebileceği yeni yaşam alanı, özellikle çocuklar, gençler ve aileler için önemli bir buluşma noktası olacak.

Farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde tasarlanan tesis, sosyal etkinliklerin yanı sıra çeşitli faaliyet ve etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Projede çok amaçlı salonun yanı sıra eğitim sınıfları, idari ofisler, mutfak bölümü, mescit ve yeşil alanlar yer alıyor.

'MODERN BİR BULUŞMA NOKTASI OLUŞTURACAĞIZ'

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nda yapılan açıklamada, 'Akyazı'mıza yakışacak yeni bir sosyal yaşam alanını daha hayata geçirmek için geri sayıma başladık. Yapım ihalesini 16 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz Çok Amaçlı Sosyal Tesis ile çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin bir araya geleceği modern bir buluşma noktası oluşturacağız' ifadeleri kullanıldı.