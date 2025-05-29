Bursa Nilüfer Belediyesi’nin “Yılın Yazarı” programları kapsamında öğrencilerle bir araya gelen oyuncu ve yönetmen Uğur Uzunel, Rıfat Ilgaz’ın Hababam Sınıfı kitabından “Yataklık” isimli öyküsünü okudu.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin “2025 Yılı Yazarı Rıfat Ilgaz” programları kapsamında oyuncu ve yönetmen Uğur Uzunel, Koza Kütüphane’de öğrencilerle bir araya geldi. Uludağ Koleji ve Çakır Okulları’nın lise öğrencileri ile söyleşi gerçekleştiren genç oyuncu, Rıfat Ilgaz’ın yaşamı, yazın hayatı ile ilgili konuştu. Uzunel aynı zamanda yazarın Hababam Sınıfı isimli kitabından “Yataklık” bölümünü okudu.

Rıfat Ilgaz’ın farklı alanlarda yazdığını hatırlatan Uzunel, mizahi yazılarının yanı sıra şairlik yaptığını aktardı. En bilinen eserlerinden Hababam Sınıfı üzerine de paylaşımlar yapan Uzunel, orada yer alan karakterler üzerine de çocuklarla konuştu. Uzunel, öğrencilerin okulda yaşadıkları mizahi durumları dinledi.

OKUMAK İNSANIN UFKUNU GENİŞLETİYOR

Söyleşinin son bölümünde Uzunel, katılımcıların sorularını yanıtladı. Okumanın oyunculuğunu nasıl beslediğinin sorulması üzerine Uzunel, şu yanıtı verdi: “Bütün kaynaklar, tüm edebi metinler oyunculuğunuzu ya da tiyatral görüşünüzü besler ve destekler. Roman okumak, insanı hayal dünyasında çok ciddi bir yolculuğa çıkarıyor. İnsanın ufkunu genişletiyor. Oynamanın yarısı ve başlangıcı hayal kurmaktan başladığı için birebir örtüşüyor. Bütün sanatlar aslında birbirini destekler. Tiyatro da bütün sanat dallarından aktif olarak faydalanır. O yüzden en çok da edebiyatın desteğini ve etkisini gördüğümü söyleyebilirim.”

Katılımcılardan “Masumlar Apartmanı”nın dramatik bir yapısı olduğunu ve burada oyunculuk yapmanın kendisini nasıl etkilediğinin sorulması üzerine Uzunel, yorucu olduğu cevabını verdi. Dizilerde farklı durumların oynanabildiğine işaret eden Uzunel, “Diyelim ki bir sinir krizi oynanıyor ve çığlık atıyorsunuz. Hatasız olsa bile en az 5 tur çekiliyor. Doğal olarak saatler boyu çığlık atıyorsunuz, bayılıyorsunuz. Kendinizi kasıyorsunuz. Bittiğinde vücut da kendini bırakıyor. Mental olarak da eve gittiğinizde tuhaf bir çöküş yaşıyorsunuz. Çok yorgun, çok düşünmek istemediğim bir şeyi düşünerek, uzun saatler geçiriyorum. Çok acı çeken bir insanı anlamaya çalıştığın saatler oluyor. Ben de yaptığımı anlamaya çalışan birisiyim. Doğal olarak yorucu oluyor” dedi.

Renkli söyleşinin sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Erhan Günhan, Uğur Uzunel’e teşekkür etti.