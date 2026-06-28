Avrupa Birliği finansmanıyla UNDP, Türkiye Belediyeler Birliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi' kapsamında düzenlenen Dijital Tasarım Kursu tamamlandı. Eğitimi başarıyla bitiren 22 genç, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarını aldı.

DENİZLİ (İGFA) - Küresel iş gücü piyasasının dinamik ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi projeleriyle genç istihdamına öncülük eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin dijital dünyasını inşa edecek genç yetenekleri mezun etmenin gururunu yaşıyor.

Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında başarıyla yürütülen 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi' önemli bir dönüm noktasını daha geride bıraktı.



ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP SERTİFİKA



Dijital dünyanın geleceğine yön vermeye, yenilikçi fikirleri ve tasarımları ile sektöre güçlü adımlarla giriş yapmaya hazırlanan 22 genç kursiyer, zorlu ve verimli bir eğitim sürecini başarıyla tamamladı.

Eğitim süreci boyunca çağın en dinamik ve talep gören modern meslek kolları arasında yer alan dijital tasarım disiplinlerinde üst düzey yetkinlik kazanan gençler, program sonunda küresel ölçekte ve uluslararası standartlarda geçerliliğe sahip resmi sertifikalarını almaya hak kazandı.

DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, uluslararası proje ortaklarının temsilcileri ve eğitmenler katıldı.

Sertifikalarına kavuşan genç tasarımcıların mutluluğu ve heyecanı eğitim sürecinin en anlamlı anlarını oluşturdu.



'GENÇLERİMİZİN DİJİTAL DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMASI ÖNCELİĞİMİZDİR'



Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, yerel kalkınmanın ve modern istihdam modellerinin temelinde gençlerin yattığını vurguladı.

Marım, 'Bu proje, Denizli'de genç istihdamını desteklemek ve geleceğin meslek kollarına güçlü bir zemin hazırlamak adına oldukça önemlidir. Bugün burada uluslararası nitelikte sertifika alan 22 pırıl pırıl gencimiz, dijital tasarım dünyasında şehrimizi ve ülkemizi temsil edecektir. Bu projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, mezunlarımıza kariyer yolculuklarında başarılar diliyorum' dedi.