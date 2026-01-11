Manisa Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir KKTC Güzelyurt Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güzelyurt Meslek Edindirme Merkezi (GÜZ-MEK), törenle hizmete açıldı.

KKTC (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve kardeş şehir KKTC Güzelyurt Belediyesi iş birliğiyle kurulan Güzelyurt Meslek Edindirme Merkezi (GÜZ-MEK), düzenlenen törenle kapılarını açtı.

KKTC'de bir ilk olma özelliği taşıyan merkezin açılışına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ve çok sayıda davetli katıldı. Kadınların meslek sahibi olması, üretime katılması ve aile ekonomisine katkı sağlaması amacıyla kurulan GÜZ-MEK'te; dikiş-nakış, takı tasarımı, seramik ve bilgisayar eğitimleri gibi birçok alanda kurslar verilecek.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Manisa ile Güzelyurt arasındaki kardeş şehir bağının siyasi dönemlerin ötesinde güçlü bir gönül bağı olduğunu vurguladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise projenin, merhum belediye başkanları Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay'ın anısını yaşatacak önemli bir sosyal yatırım olduğunu ifade etti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de mesleki eğitimin toplumsal kalkınmadaki önemine dikkat çekerek projeye destek verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle GÜZ-MEK resmen hizmete açılırken, bahçeye dikilen zeytin ağacıyla merhum başkanların isimleri yaşatıldı.