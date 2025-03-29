Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların gelişimine katkı sağlamak ve oyuncaklara erişimini desteklemek için kurduğu Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi, minik ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Çocukların bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sunan, her çocuğun oyuncağa eşit şekilde erişimini sağlayan Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi, Anne-Çocuk atölyelerinin yanı sıra çocuklara verilen farkındalık eğitimleri aracılığıyla miniklerin gelişimine katkı sağlıyor.

Oyuncak Kütüphanesi, çocukların hem eğlenip hem gelişimlerini destekleyebileceği dört temel alandan oluşuyor. İlk alan, çocukların çeşitli oyuncakları belirli bir süreliğine ödünç alıp daha sonra geri getirebildiği sistemle işliyor. Bu uygulama, paylaşım ve sorumluluk duygusunun gelişmesine katkı sağlıyor. İkinci alan, atölye çalışmaları ve grup etkinliklerine ev sahipliği yapan eğitim ve etkinlik alanı olarak hizmet veriyor. Üçüncü alanda ise uzmanlar tarafından sunulan psikolojik danışmanlık hizmetleriyle çocukların bireysel ihtiyaçları destekleniyor. Son olarak, oyun terapisi alanında çocukların duygusal gelişimlerini güçlendirmeye yönelik yapılandırılmış oyun seansları gerçekleştiriliyor. Oyuncak Kütüphanesi, bu dört alanla birlikte çocuklara çok yönlü ve kapsayıcı bir gelişim ortamı sunuyor.

Klinik Psikolog Öyküm İlhan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi’nin çocuklar ve aileler için sunduğu hizmetleri şöyle anlattı: “Merkezimizin ilk bölümü psikolojik danışmanlık hizmetlerine ayrılmış durumda. Burada iki psikolog olarak görev yapıyoruz ve çocuklar ile ailelerine yönelik bireysel seanslar ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Oyuncak Kütüphanesi ile Oyuncaklar Hep Yeni

Oyuncak Kütüphanesi alanımızda çocuklar, oyuncakları iki haftalık süreyle ödünç alarak oynayabiliyor. Böylece sürekli yeni oyuncak alma ihtiyacı duymadan farklı oyuncaklarla vakit geçirme imkânı buluyorlar. Bağış bölümümüzde, kırık veya eksik parçası bulunmayan, şiddet unsuru içermeyen oyuncakları kabul ediyoruz. Bu oyuncaklar, sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ve depremzede çocuklara ulaştırılıyor.” dedi.

İlhan “Yaklaşık Bin Çocuğa Ulaştık”

Öyküm İlhan, “Eğitim ve etkinlikler için ayrılan alanda, çocuk gelişim uzmanımız ile birlikte anne-çocuk atölyeleri düzenliyor, çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, çocuklara yönelik eğitimler veriyoruz. Bugüne kadar mahremiyet eğitimi, akran zorbalığı, teknoloji bağımlılığı gibi konularda toplam 79 eğitim düzenledik ve yaklaşık 1000 çocuğa ulaştık. Son olarak, bugün de okullardan gelen talepler doğrultusunda akran zorbalığı eğitimi verdik. 25 çocuğun katıldığı bu etkinlik, keyifli ve öğretici bir deneyim oldu.” şeklinde konuştu.

Başkan Aras, “Çocuklar Bizim Geleceğimiz”

Çocukların gelişimlerine önem verdiklerini vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onların sadece akademik değil sosyal ihtiyaçlarını da karşılamamız gerekiyor. Bu açıdan Oyuncak Kütüphanemiz çok kıymetli bir işlev üstleniyor. Çocuklarımız hem oyuncaklarla oynuyor hem de oyuncak ödünç alıp veriyor. Bu onların aynı zamanda paylaşma duygusunu da geliştiriyor. Ayrıca Oyuncak Kütüphanemizin birçok işlevi alanı var. Bu anlarda ailelere ve çocuklara yönelik atölyeler düzenliyoruz. Çocuklarımızın hayatına dokunmaya devam edeceğiz, çünkü onlar bizim geleceğimiz.”