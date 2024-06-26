Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Melih Bingöl, yaz tatiliyle azalan kan stoklarının günlük taleplerin ancak 4/1’ine cevap verebildiğine dikkati çekerek, vatandaşları acilen Kızılay'a kan bağışı yapmaya çağırdı…İZMİR (İGFA) - Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Melih Bingöl, vatandaşlardan kendisine her gün ulaşan onlarca kan talebine bayram ve yaz tatilinde Kızılay'ın kan stoklarındaki azalma sonucu cevap veremediklerini dile getirdi. Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş’tan konu ile ilgili edindiği "günlük kan taleplerinin ancak 4'te 1’ine cevap verilebildiği" bilgisini sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuran Bingöl, vatandaşlara Kızılay'a acil kan bağışı yapma çağırısı da yaptı.

KAN HER AN HEPİMİZE LAZIM OLABİLİR!

Türk Kızılay Konak Şube Başkanı Melih Bingöl'ün sosyal medya paylaşımı söyle:

“Kıymetli dostlarım her gün bana ulaşan onlarca kan talebi ihtiyacınızı kan merkezine ileterek hastalara kan ulaşması adına çaba sarf ediyorum..

Bugün Türk Kızılayı Ege Bölge Kan müdürümüz Dr. Barış Dolaş ile yaptığımız bir konuşmada kan stoklarının yaz tatili ve bayram tatilinden ötürü inanılmaz şekilde azaldığını ve günlük taleplerin ancak 4/1’ine cevap verilebildiğini öğrendim

Kan her an hepimize lazım olabilir!

Lütfen yarın dan tezi yok Kızılay kan merkezlerimize gidip kan bağışında bulunalım.

Emin olun yaptığımız iyilik karşılığında bir ailenin yüzü gülecek ve ettikleri dualar mutlaka bir gün karşımıza çıkacaktır. Saygılarımla"