Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, bu yıl 'Nesiller Değişir, Hilale Adanmış Yürekler Değişmez' sloganıyla başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Bursa İl Merkezi koordinasyonunda Osmangazi Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde düzenlenen açılış programı, hem tarihi atmosferi hem de içeriği ile büyük ilgi gördü. Programda ayrıca Kızılay Müzesi açılışı da gerçekleştirildi.

Kızılay Haftası İl Kutlama Programı'na; Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Türk Kızılay Bursa İl Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, çok sayıda kurum temsilcisinin yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, protokol tarafından yapılan selamlama konuşmalarıyla başladı.

Törende konuşma yapan Bursa İl Millî Eğitim Müdür yardımcısı Yunus Bulut, Kızılay'ın sadece bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda merhamet, dayanışma ve insanlık değerlerinin sembolü olduğunu belirterek, okullarda tekrar aktif olarak faaliyetlerine başlayan Kızılay kulüplerinin yürüttüğü gönüllülük ve afet bilinci çalışmalarının önemine değindi ve 'Çocuklarımıza iyiliği öğretmek, akademik başarı kadar değerlidir' dedi. Törende ayrıca Kızılay Müzesinin açılışı yapıldı. Açılışı yapılan müze için de 'Öğrencilerimiz bu sergiyle Kızılay'ın misyonunu yaşayarak öğrenecekler' ifadelerini kullandı.

Ticaret ve Sanayi Odası Kükürtlü İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı anlamlı gösteri salondakilerden büyük alkış alırken, Kızılay'ın tarihini anlatan video sunumları da duygusal anlara sahne oldu.

Türk Kızılayının köklü tarihine ve insani değerlerine vurgu yapılan müzede, öğrenciler için özel bir Kızılay sergi alanı oluşturuldu. Müzeyle birlikte Kızılay'ın tarihsel mirası hafta boyunca öğrencilerle buluşacak.